Емери: Тази загуба боли

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери не скри разочарованието си след загубата с 1:3 от Манчестър Юнайтед. Той призна, че от тази загуба боли, главно защото е от пряк конкурент за топ 4. Въпреки това той остава оптимистично настроен за края на сезона.

„Разбира се, че сме разочаровани. Дойдохме тук с план и през голяма част от мача го изпълнявахме добре. Резултатът 3:1 не отразява напълно баланса на силите на терена, но във футбола головете са тези, които диктуват историята“, заяви Емери.

Той коментира и кои са били ключовите моменти в мача.

„При 1:1 имахме страхотен шанс да поведем, но не го реализирахме. На това ниво, срещу отбор с индивидуалната класа на Юнайтед, ако не накажеш грешките им, те наказват теб. Вторият им гол промени психологията на двубоя“, допълни испанецът.

Въпреки това той похвали отбора си за вложеното старание.

„Не мога да обвиня играчите си за липса на старание. Те се бориха до края. Трябва обаче да бъдем по-клинични в завършващата фаза и по-концентрирани в защита при статични положения. Анализираме грешките и продължаваме", допълни специалистът

Той обърна внимание и на битката за топ 4 оттук нататък.

„Тази загуба боли, защото беше срещу директен съперник за Шампионската лига. Но сезонът е дълъг. Все още сме в добра позиция и всичко зависи от нас. Сега е важно как ще реагираме в следващия мач пред нашите фенове“, каза наставникът.

Накрая той каза добри думи и за мениджъра на съперника Майкъл Карик.

„Майкъл върши отлична работа. Юнайтед изглеждат много по-уверени и компактни под негово ръководство. Днес те бяха по-ефективни от нас в решаващите зони“, завърши Емери.

Снимки: Gettyimages