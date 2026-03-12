Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Астън Вила
  3. Астън Вила важна преднина в Лил след миг на гениалност от Оли Уоткинс

Астън Вила важна преднина в Лил след миг на гениалност от Оли Уоткинс

  • 12 март 2026 | 21:41
  • 1608
  • 2

Астън Вила направи важна първа крачка към класиране на 1/4-финалите на Лига Европа, след като победи с 1:0 като гост Лил в първи 1/8-финален сблъсък между двата отбора. Единственото попадение отбеляза Оли Уоткинс.

Унай Емери бе направил четири промени от мача с Челси през уикенда. Ламар Богард започна на мястото на контузения Мати Кеш. Люка Дин, Пау Торес и Джейдън Санчо също бяха титуляри. Капитанът Джон Макгин се завърна в групата за първи път от 18 януари.

В състава на Лил имаше три корекции от двубоя с Лориен. Оливие Жиру се завърна на върха на атаката. Шансел Мбемба и Нгал Айел Мукау също стартираха.

Първото полувреме бе доста равностойно. Вила имаше един добър период след 25-ата минута, но без да стигне до чисти възможности. Най-добрият шанс всъщност имаше Жиру в 43-тата минута, когато засече с глава центриране на Сантош, но топката премина встрани. Точно преди почивката Морган Роджърс добре проби между двамата, но и неговият изстрел премина покрай вратата.

Второто полувреме също вървеше равностойно, но в 62-рата минута Оли Уоткинс направи разликата с брилянтно изпълнение. Буендия отклони с глава подаване от дълбочина на Конса, след което Оли Уоткинс забеляза, че Йозер е излязъл напред и много хитро го прехвърли с глава, вкарвайки първия си гол от 25 януари.

В 65-ата минута Онана можеше да удвои, но неговият удар срещна гредата. Три минути след това Уоткинс направи страхотен пропуск, след като при една контраатака на гостите излезе очи в очи с Йозер, но вместо да стреля, реши да премине покрай вратаря и в крайна сметка загуби баланс и опропасти ситуацията.

В 74-тата минута Емилиано Мартинес се намеси добре след удар на резервата Фернандес-Пардо.

В 82-рата минута Буендия опита хубаво изпълнение със задна ножица, но топката премина встрани. В 86-ата минута Лил имаше добра възможност да изравни. Буади добре намери Диауне в наказателното поле, но Мартинес изби удара му в близкия ъгъл. След това и лайсменът вдигна флага си за засада.

Астън Вила държеше ситуацията под контрол до края, така че заслужено взе преднина преди реванша на "Вила Парк" след седмица.

Снимки: Imago

