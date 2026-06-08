Дешан си отдъхна: Салиба е напълно здрав

Уилям Салиба е здрав и ще може да участва в приятелския мач на Франция преди Мондиал 2026 със Северна Ирландия тази вечер в Лил. Защитникът на Арсенал имаше проблеми с гърба, но вече премина обстойни медицински прегледи, които са показали, че 25-годишният футболист ще има възможност да играе и в първия двубой на "петлите" в груповата фаза на Световно първенство срещу Сенегал на 16 юни.
Селекционерът на двукратните световни първенци Дидие Дешан беше сигурен, че проблемите на Салиба не са сериозни.
Бранителят помогна на Арсенал да спечели първа титла в Англия през последните 22 години. Уилям Салиба се присъедини към лагера на "петлите" на 2 юни.
Ирак и Норвегия са другите съперници на Франция в груповата фаза на Мондиал 2026.
Снимки: Imago