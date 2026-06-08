Дешан си отдъхна: Салиба е напълно здрав

Уилям Салиба е здрав и ще може да участва в приятелския мач на Франция преди Мондиал 2026 със Северна Ирландия тази вечер в Лил. Защитникът на Арсенал имаше проблеми с гърба, но вече премина обстойни медицински прегледи, които са показали, че 25-годишният футболист ще има възможност да играе и в първия двубой на "петлите" в груповата фаза на Световно първенство срещу Сенегал на 16 юни.

Селекционерът на двукратните световни първенци Дидие Дешан беше сигурен, че проблемите на Салиба не са сериозни.

🚨 OFFICIEL ! WILLIAM SALIBA EST TITULAIRE AVEC LES BLEUS 🇫🇷 CE SOIR face à l’Irlande du Nord ! ✅



Il est PRÊT ! pic.twitter.com/p0FaLbBoQc — Actu Foot (@ActuFoot_) June 8, 2026

Бранителят помогна на Арсенал да спечели първа титла в Англия през последните 22 години. Уилям Салиба се присъедини към лагера на "петлите" на 2 юни.

Ирак и Норвегия са другите съперници на Франция в груповата фаза на Мондиал 2026.

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Снимки: Imago