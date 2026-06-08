Официално: Саша Илич се завърна начело на Партизан

Това, което се очакваше, вече е факт. Бившият наставник на ЦСКА Саша Илич официално е новият треньор на Партизан, потвърдиха от клуба от улица „Хумска“. Веднага след напускането на Сърджан Благоевич в посока Русия, "гробарите" обявиха, че футболистът с най-много мачове в историята на клуба поема треньорския пост.

Официалното представяне на Илич е насрочено за вторник точно по обяд. Тогава той ще говори за поканата от любимия си клуб, в който е оставил незаличима следа.



Моментът за него е деликатен – „черно-белите“ завършиха на трето място в сръбската Суперлига през миналия сезон, но въпреки това пред него ще стои задачата да класира отбора в основната фаза на Лигата на конференциите.

Саша Илич застава начело на Партизан

Поради големия интерес представянето ще се проведе във фоайето на централната ложа на западната трибуна на стадион „Партизан“, с достъп през ВИП входа.

Илич беше без работа от края на май, когато приключи сътрудничеството си с азербайджанския Сумгаит, който завърши сезона на седма позиция. Той обаче бързо намери общ език с ръководството и се завърна в клуба, в който е прекарал почти целия си живот.

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Легендарният халф носи екипа на Партизан в продължение на цели 19 сезона. За „черно-белите“ той изиграва 604 официални мача и отбелязва 160 гола, като печели 11 шампионски титли и участва два пъти в груповата фаза на Шампионската лига. За националния отбор на Сърбия записва 37 мача и четири попадения.

В треньорската си кариера досега е водил още Чукарички, ЦСКА, Пари (Нижний Новгород) и Атромитос.

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