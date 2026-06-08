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Официално: Саша Илич се завърна начело на Партизан

  • 8 юни 2026 | 21:44
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Официално: Саша Илич се завърна начело на Партизан

Това, което се очакваше, вече е факт. Бившият наставник на ЦСКА Саша Илич официално е новият треньор на Партизан, потвърдиха от клуба от улица „Хумска“. Веднага след напускането на Сърджан Благоевич в посока Русия, "гробарите" обявиха, че футболистът с най-много мачове в историята на клуба поема треньорския пост.

Официалното представяне на Илич е насрочено за вторник точно по обяд. Тогава той ще говори за поканата от любимия си клуб, в който е оставил незаличима следа.

Моментът за него е деликатен – „черно-белите“ завършиха на трето място в сръбската Суперлига през миналия сезон, но въпреки това пред него ще стои задачата да класира отбора в основната фаза на Лигата на конференциите.

Саша Илич застава начело на Партизан
Саша Илич застава начело на Партизан

Поради големия интерес представянето ще се проведе във фоайето на централната ложа на западната трибуна на стадион „Партизан“, с достъп през ВИП входа.

Илич беше без работа от края на май, когато приключи сътрудничеството си с азербайджанския Сумгаит, който завърши сезона на седма позиция. Той обаче бързо намери общ език с ръководството и се завърна в клуба, в който е прекарал почти целия си живот.

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Легендарният халф носи екипа на Партизан в продължение на цели 19 сезона. За „черно-белите“ той изиграва 604 официални мача и отбелязва 160 гола, като печели 11 шампионски титли и участва два пъти в груповата фаза на Шампионската лига. За националния отбор на Сърбия записва 37 мача и четири попадения.

В треньорската си кариера досега е водил още Чукарички, ЦСКА, Пари (Нижний Новгород) и Атромитос.

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