Комо обърна десетима от Рома за ключова победа по пътя към ШЛ

Отборът на Комо осъществи пълен обрат за изключително важна победа с 2:1 при домакинството си на прекия си конкурент Рома в двубой от 29-ия кръг на Серия "А". Това е четвърти пореден шампионатен успех за състава на Сеск Фабрегас, а този на Джан Пиеро Гасперини не е спечелил нито един от последните си четири мача във всички турнири.

Домакините от Комо заслужено се поздравиха с крайния успех, след като доминираха през цялата среща, отправяйки 22 удара срещу само 3 на техния опонент. Въпреки това „вълците“ взеха аванс още в седмата минута. Тогава новият голмайстор на отбора Донийл Мален реализира дузпа, която беше отсъдена за нарушение на Диего Карлош срещу Стефан Ел Шаарауи след грешен пас на Сержи Роберто. Оттам нататък „бианкоадзурите“ наложиха тотален натиск, като Нико Пас и Хакобо Рамон не успяха да заличат пасива на своя отбор преди почивката.

✅ Arrives in January

✅ Becomes Roma's top 2025/26 scorer in March



Donyell Malen 🔥

„Езерняците“ все пак успяха да изравнят в 59-ата минута, когато Анастасиос Дувикас получи пас от Алекс Вале и прокара топката между краката на Миле Свилар за десетия си шампионатен гол през сезона. Пет минути по-късно гостите останаха с човек по-малко на терена след втория жълт картон на левия халф-бек Уесли, който фаулира резервата Асане Диао. Така се стигна до 79-ата минута, когато Миле Свилар изби удара по земя на Иван Смолчич, но Карлош се разписа със своята добавка. По този начин бранителят отпразнува 33-тия си рожден ден със своя дебютен гол за Комо. В 84-тата минута капитанът на тима Лука Да Куня можеше да направи победата по-убедителна, но изстрелът му срещна напречната греда.

Така Комо продължава да мечтае за Шампионската лига, запазвайки четвъртото си място в Серия "А" с актив от 54 точки, а Рома този кръг се свлече на шестата позиция, оставайки с 51 пункта.

