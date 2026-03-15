Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Комо
  Комо обърна десетима от Рома за ключова победа по пътя към ШЛ

  • 15 март 2026 | 21:32
Отборът на Комо осъществи пълен обрат за изключително важна победа с 2:1 при домакинството си на прекия си конкурент Рома в двубой от 29-ия кръг на Серия "А". Това е четвърти пореден шампионатен успех за състава на Сеск Фабрегас, а този на Джан Пиеро Гасперини не е спечелил нито един от последните си четири мача във всички турнири.

Домакините от Комо заслужено се поздравиха с крайния успех, след като доминираха през цялата среща, отправяйки 22 удара срещу само 3 на техния опонент. Въпреки това „вълците“ взеха аванс още в седмата минута. Тогава новият голмайстор на отбора Донийл Мален реализира дузпа, която беше отсъдена за нарушение на Диего Карлош срещу Стефан Ел Шаарауи след грешен пас на Сержи Роберто. Оттам нататък „бианкоадзурите“ наложиха тотален натиск, като Нико Пас и Хакобо Рамон не успяха да заличат пасива на своя отбор преди почивката.

„Езерняците“ все пак успяха да изравнят в 59-ата минута, когато Анастасиос Дувикас получи пас от Алекс Вале и прокара топката между краката на Миле Свилар за десетия си шампионатен гол през сезона. Пет минути по-късно гостите останаха с човек по-малко на терена след втория жълт картон на левия халф-бек Уесли, който фаулира резервата Асане Диао. Така се стигна до 79-ата минута, когато Миле Свилар изби удара по земя на Иван Смолчич, но Карлош се разписа със своята добавка. По този начин бранителят отпразнува 33-тия си рожден ден със своя дебютен гол за Комо. В 84-тата минута капитанът на тима Лука Да Куня можеше да направи победата по-убедителна, но изстрелът му срещна напречната греда.

Така Комо продължава да мечтае за Шампионската лига, запазвайки четвъртото си място в Серия "А" с актив от 54 точки, а Рома този кръг се свлече на шестата позиция, оставайки с 51 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Кайзерслаутерн спечели без Атанас Чернев

Кайзерслаутерн спечели без Атанас Чернев

  • 15 март 2026 | 16:46
  • 1137
  • 0
“Рафиня президент”: Барселона отново показа мощ и вкара пет гола

“Рафиня президент”: Барселона отново показа мощ и вкара пет гола

  • 15 март 2026 | 19:12
  • 29321
  • 78
Ман Юнайтед срази Астън Вила и направи важна крачка към място в зона ШЛ, Фернандеш с историческо постижение

Ман Юнайтед срази Астън Вила и направи важна крачка към място в зона ШЛ, Фернандеш с историческо постижение

  • 15 март 2026 | 17:55
  • 29861
  • 23
Дженоа спечели във Верона, впечатляващ гол на резерва

Дженоа спечели във Верона, впечатляващ гол на резерва

  • 15 март 2026 | 15:39
  • 741
  • 0
Окончателно: "Финалисима" падна жертва на войната в Близкия изток

Окончателно: "Финалисима" падна жертва на войната в Близкия изток

  • 15 март 2026 | 15:21
  • 22168
  • 17
Лапорта гласува за президент, куриоз с Тер Стеген

Лапорта гласува за президент, куриоз с Тер Стеген

  • 15 март 2026 | 14:54
  • 11220
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Красив гол в Стара Загора върна преднината на Левски

Красив гол в Стара Загора върна преднината на Левски

  • 15 март 2026 | 18:57
  • 114477
  • 634
На почивката: Лацио 1:0 Милан

На почивката: Лацио 1:0 Милан

  • 15 март 2026 | 21:47
  • 2719
  • 30
Ливърпул се провали и срещу закъсалия Тотнъм

Ливърпул се провали и срещу закъсалия Тотнъм

  • 15 март 2026 | 20:25
  • 29417
  • 44
Веласкес: Трудното е, докато отбележиш гол

Веласкес: Трудното е, докато отбележиш гол

  • 15 март 2026 | 19:24
  • 12400
  • 48
“Рафиня президент”: Барселона отново показа мощ и вкара пет гола

“Рафиня президент”: Барселона отново показа мощ и вкара пет гола

  • 15 март 2026 | 19:12
  • 29321
  • 78
Ман Юнайтед срази Астън Вила и направи важна крачка към място в зона ШЛ, Фернандеш с историческо постижение

Ман Юнайтед срази Астън Вила и направи важна крачка към място в зона ШЛ, Фернандеш с историческо постижение

  • 15 март 2026 | 17:55
  • 29861
  • 23