Фабрегас обвини Гасперини в липса на уважение

Треньорът на Комо Сеск Фабрегас критикува наставника на Рома Джан Пиеро Гасперини за липса на уважение след двубоя между двата отбора от Серия "А". “Езерняците” направиха обрат и спечелиха с 2:1, след като “вълците” водеха с 1:0 до почивката с гол на Донийл Мален от дузпа.

„Във всяка ситуация винаги съм се ръкувал с противниковия треньор. Мисля, че това е спортен жест, от уважение. Когато го видях да слиза в тунела, си тръгнах", коментира Фабрегас пред "Скай Спорт". Инцидентът, за който говори испанският треньор, се е случил след последния съдийски сигнал на Давиде Маса. Треньорът на Рома бе гневен на решението на съдията да изгони Уесли и веднага се отправи към съблекалнята, без да поздрави младия си колега. След това бившият халф посочи с пръст опонента си, за да покаже разочарованието си от ситуацията.

Отговорът на Гасперини към Фабрегас не закъсня. „Комо е силен отбор, но не уважавам поведението им нито на терена, нито на пейката", заяви той след двубоя.

