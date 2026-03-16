Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Комо
Фабрегас обвини Гасперини в липса на уважение

  • 16 март 2026 | 14:40
  • 715
  • 0

Треньорът на Комо Сеск Фабрегас критикува наставника на Рома Джан Пиеро Гасперини за липса на уважение след двубоя между двата отбора от Серия "А". “Езерняците” направиха обрат и спечелиха с 2:1, след като “вълците” водеха с 1:0 до почивката с гол на Донийл Мален от дузпа.

Комо обърна десетима от Рома за ключова победа по пътя към ШЛ

„Във всяка ситуация винаги съм се ръкувал с противниковия треньор. Мисля, че това е спортен жест, от уважение. Когато го видях да слиза в тунела, си тръгнах", коментира Фабрегас пред "Скай Спорт". Инцидентът, за който говори испанският треньор, се е случил след последния съдийски сигнал на Давиде Маса. Треньорът на Рома бе гневен на решението на съдията да изгони Уесли и веднага се отправи към съблекалнята, без да поздрави младия си колега. След това бившият халф посочи с пръст опонента си, за да покаже разочарованието си от ситуацията.

Отговорът на Гасперини към Фабрегас не закъсня. „Комо е силен отбор, но не уважавам поведението им нито на терена, нито на пейката", заяви той след двубоя.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Собослай: Ако не се събудим, ще трябва да се задоволим с Лигата на конференциите

Собослай: Ако не се събудим, ще трябва да се задоволим с Лигата на конференциите

  • 16 март 2026 | 10:56
  • 4720
  • 2
Анчелоти за Бразилия, Винисиус, Валверде и новия Реал

Анчелоти за Бразилия, Винисиус, Валверде и новия Реал

  • 16 март 2026 | 09:57
  • 3425
  • 0
Реал и Мбапе са взели решение за реванша с Манчестър Сити

Реал и Мбапе са взели решение за реванша с Манчестър Сити

  • 16 март 2026 | 09:46
  • 9679
  • 3
Мексиканци поставиха рекорд на футболна тренировка

Мексиканци поставиха рекорд на футболна тренировка

  • 16 март 2026 | 09:43
  • 1129
  • 0
Бруно Фернандеш подобри рекорд на Бекъм

Бруно Фернандеш подобри рекорд на Бекъм

  • 16 март 2026 | 07:38
  • 4147
  • 2
Алегри: Хората говореха за Скудетото, но трябва да сме реалисти

Алегри: Хората говореха за Скудетото, но трябва да сме реалисти

  • 16 март 2026 | 06:36
  • 1733
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

  • 16 март 2026 | 13:54
  • 9040
  • 47
Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

  • 16 март 2026 | 11:21
  • 31544
  • 135
Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

  • 16 март 2026 | 14:00
  • 4133
  • 0
Радослав Кирилов и Георги Костадинов пропуснаха тренировката на Левски

Радослав Кирилов и Георги Костадинов пропуснаха тренировката на Левски

  • 16 март 2026 | 11:09
  • 8276
  • 8
Орела фаворит за Монтана, вървят разговори

Орела фаворит за Монтана, вървят разговори

  • 16 март 2026 | 12:28
  • 5264
  • 11
Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

  • 16 март 2026 | 10:19
  • 11157
  • 37