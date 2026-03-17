Халф на Рома е бил обран в дома си в италианската столица

Мароканският национал Нийл Ел Айнауи от Рома е бил обран в дома си в Рим през изминалата нощ, съобщава агенция АНСА.

Самият той е бил в къщата, която се намира в югозападната зона на италианската столица, когато шестима въоръжени с качулки са проникнали в къщата около 3 часа, като са махнали една от решетките на прозорците на дневната. Ел Айнауи е бил заключен с приятелката си, майка си и брат си и неговата жена в една от стаите на къщата. Крадците са взели бижута, луксозен часовник и още скъпи вещи на стойност от около 10 хиляди евро.

Nael El Aynaoui was assaulted and held against his will in his home along with his family (his mother and brother) by a gang of criminals, before the thieves fled after stealing a Rolex watch and jewellery.



Африканецът е бил шокиран и е предупредил клуба, че ще пропусне днешната тренировка на отбора преди реванша с Болоня от осминафиналите на Лига Европа в четвъртък.

Снимки: Gettyimages