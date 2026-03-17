Халф на Рома е бил обран в дома си в италианската столица

Мароканският национал Нийл Ел Айнауи от Рома е бил обран в дома си в Рим през изминалата нощ, съобщава агенция АНСА.

Самият той е бил в къщата, която се намира в югозападната зона на италианската столица, когато шестима въоръжени с качулки са проникнали в къщата около 3 часа, като са махнали една от решетките на прозорците на дневната. Ел Айнауи е бил заключен с приятелката си, майка си и брат си и неговата жена в една от стаите на къщата. Крадците са взели бижута, луксозен часовник и още скъпи вещи на стойност от около 10 хиляди евро.

Африканецът е бил шокиран и е предупредил клуба, че ще пропусне днешната тренировка на отбора преди реванша с Болоня от осминафиналите на Лига Европа в четвъртък.

