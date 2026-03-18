Куртоа е под въпрос за дербито срещу Атлетико Мадрид

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа е под въпрос за мадридското дерби срещу Атлетико в неделя, след като получи разтежение в двубоя срещу Манчестър Сити в осминафиналите на Шампионската лига и беше заменен на почивката.

Медицинският екип на Реал Мадрид се е споразумял с белгиеца той да получи почивка днес, а ядрено-магнитният резонанс да бъде направен в четвъртък, за да се получи по-ясна картина и бъде установена степента на контузията, съобщава испанският вестник "Ас".

След гостуването в Манчестър старши треньорът на Реал Алваро Арбелоа беше оптимистично настроен относно състоянието на вратаря, обяснявайки, че смяната му е била предпазна мярка. „Той имаше лек дискомфорт и не искахме да поемаме никакви рискове. Надявам се, че ще бъде на разположение в неделя“, каза Арбелоа пред телевизия Movistar+.

„Куртоа искаше да продължи, но не беше необходимо. Имаме късмет да имаме страхотен вратар като Лунин, който се справи изключително добре“, добави наставникът на Реал Мадрид.