Веласкес стана част от "Залата на славата" на треньорите в Левски

Левски записа 20 победи през този сезон, след като удари Берое с 1:0. Ако някой смята, че това постижение е достойно за пренебрежение, то трябва да отчетем, че „сините“ не са стигали до толкова успехи от сезон 2010/11. Тогава тимът, воден от Ясен Петров, успя да вземе 23 мача от общо 30. Но пък изпусна голямата цел – титлата. „Сините“ бяха засенчени от Литекс на Любослав Пенев. В момента обаче тези 20 победи държат Хулио Веласкес и компания на първото място в класирането. Към това трябва да прибавим и комфортната преднина от 9 точки от второто място, където дебне Лудогорец.

Трябва да отбележим, че това постижение прави и Хулио Веласкес член на доста реномиран клуб. Той е осмият треньор, който влиза в него. Преди специалиста от Саламанка само 7 души успяха да стигнат до 20, а и повече победи в рамките на един сезон. Сред тях са Станимир Стоилов, Васил Методиев, Георги Василев. Последната титла на „Герена“ също дойде с подобно постижение – 21 победи с един треньор. Те бяха изковани под ръководството на Емил Велев. Тук трябва да отворим скоба, че „сините“ имат доста шампионати, в които са стигнали до кота 20, но начело на тима са били двама, че и повече специалисти. Кокала е особен случай. Да, през този сезон Левски също бе воден от двама специалисти. Първият обаче имаше честта да бъде начело на „сините“ само в 1 мач. Разбира се, това е Велислав Вуцов, а срещата е загубата от Вихрен с 0:1. След това Кокала захапа кокала и не го пусна. След него само Ясен Петров и сега Веласкес успяха да стигнат до 20 победи.

Интересното обаче е, че до този момент Хулио отстъпва единствено на Георги Василев и Станимир Стоилов по успеваемост. Испанецът е взел до този момент 76,92% от мачовете през този сезон. Гочето удари 86,67%, след като Левски чупеше рекорди и газеше наред през сезон 1994/95! А летвата, която той постави пред наследниците си, продължава да стои високо. Станимир Стоилов на два пъти я приближи – 80% през сезон 2004/05 и 2006/07, но не успя да достигне. Все пак най-успешният треньор в историята на Левски има друго постижение, което го държи с няколко обиколки пред останалите. Той е единственият специалист, който е достигал до 20 и повече победи с Левски в цели 3 сезона!

Веласкес пък може да се гордее, че е първият чужденец, който изведе „сините“ до толкова победи в рамките на един сезон. С това той засенчи имена като Люпко Петрович, Славолюб Муслин, Славиша Йоканович и Делио Роси.