  3. Левски си отдъхна: Макун няма да ходи до Узбекистан

  • 18 март 2026 | 09:56
Централният защитник на Левски Кристиан Макун няма да обикаля света. 26-годишният бранител не получи повиквателна от националния селекционер на Венецуела Освалдо Вискариондо за мачовете от турнира FIFA Series в Узбекистан. На тима предстоят двубои на 27 март срещу Тринидад и Тобаго и три по-късно срещу домакините.

Макун не попадна в плановете на треньора, тъй като доскоро лекуваше мускулна контузия и се завърна в игра при загубата от Лудогорец с 0:1 на 5 март. Преди това венецуелецът бе играл само в сблъсъка за Суперкупата срещу разградчани, след което отпадна от сметките на треньора заради контузия.

