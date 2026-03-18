Левски продаде над 7000 билета за двубоя с Черно море

Левски ще се радва на солидна подкрепа от своите фенове в предстоящия сблъсък с Черно море. Вече над 7000 билета са продадени, като от вчера до днес бройката на заетите места е скочила с над 800. Сектор “А” на стадион “Георги Аспарухов” е почти пълен, като остават малко над 400 свободни места.

Очаква се бройката на феновете, които ще бъдат на стадиона, да скочи още, тъй като до началото на двубоя има още 3 дни. Левски и Черно море се изправят един срещу друг на 21 март от 17:30 часа на “Герена”.