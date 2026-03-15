Така-сан продължи японската традиция в Африка

Такамото Кацута стана първият японски пилот, спечелил рали от WRC от 1992 година насам, когато легендарният Кенджиро Шинозука спечели рали „Бряг на Слоновата кост“.

Кацута записа първата си победа на финала на рали „Сафари“ в своя старт №94 в WRC и успехът му дойде в изключително подходящ момент – в края на миналата година отново се чуваха гласове, че Така може и да загуби подкрепата на Тойота, а с това и мястото си в заводския тим.

Така стана едва вторият японски пилот, записал победа в WRC – преди две първи места взе Шинозука – през 1991 и 1992 в „Бряг на Слоновата кост“ с Мицубиши Галант VR-4. Отделно от това Шинозука стана и първият японец, спечелил рали „Дакар“ през 1997 година, така че най-големите му успехи са в Африка.

Кацута записа три подиума в Кения преди да спечели – две втори места и едно трето, а това е шестият му пълен сезон в WRC като пилот на Тойота.

Снимки: Imago