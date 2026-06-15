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Кале Рованпера получи разрешение да се върне към състезанията

  • 15 юни 2026 | 19:00
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Кале Рованпера получи разрешение да се върне към състезанията

Отборът на Тойота в Световния рали шампионат (WRC) обяви, че двукратният световен рали шампион Кале Рованпера е получил разрешение да се върне към състезанията след медицинските проблеми, които го сполетяха в началото на годината.

Припомняме, че финландецът се оттегли от ралитата и се насочи към пистовите състезания с едноместни болиди с крайната цел да стигне до Формула 1. Неговата програма за 2026 година предвиждаше участие в японската Супер Формула, отново с подкрепата на Тойота, след което да се мисли за преминаване във Формула 2.

Латвала за шансовете на Рованпера да стартира в WRC
Латвала за шансовете на Рованпера да стартира в WRC

„Двукратният световен рали шампион Кале Рованпера е готов да продължи да преследва състезателните си мечти с подкрепата на Тойота, след като направи голям прогрес във възстановяването си през последните седмици.

„След като планираното му участие в Супер Формула през този сезон беше паузирано поради медицински причини, Кале отдели време да се възстанови и да се фокусира върху здравето си. С напредъка на възстановяването му, той вече възобнови физически тренировки и гледа напред към поетапно връщане към карането.

„По време на възстановяването си, Кале работи с Финландския инситут за спорт на високо ниво, който е базиран в Юваскила. Познат със своята подкрепа на финландските олимпийци и национални атлети, Институтът предложи научна асистенция, за да оптимизира възстановяването на Кале и той вече получи разрешение да се върне на пистата.

„Заедно, Кале и Тойота сега планират следващите стъпки в неговата състезателна програма с цел завръщане в състезанията през 2027 година. Допълнителна информация ще бъде обявена своевременно“, се казва в изявлението на отбора на Тойота.

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