Кале Рованпера получи разрешение да се върне към състезанията

Отборът на Тойота в Световния рали шампионат (WRC) обяви, че двукратният световен рали шампион Кале Рованпера е получил разрешение да се върне към състезанията след медицинските проблеми, които го сполетяха в началото на годината.

After making strong progress in his recovery over recent weeks, @KalleRovanpera is ready to continue chasing his racing dreams 💪#ToyotaGAZOORacing pic.twitter.com/2Ot9mrICxB — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) June 15, 2026

Припомняме, че финландецът се оттегли от ралитата и се насочи към пистовите състезания с едноместни болиди с крайната цел да стигне до Формула 1. Неговата програма за 2026 година предвиждаше участие в японската Супер Формула, отново с подкрепата на Тойота, след което да се мисли за преминаване във Формула 2.

Латвала за шансовете на Рованпера да стартира в WRC

„Двукратният световен рали шампион Кале Рованпера е готов да продължи да преследва състезателните си мечти с подкрепата на Тойота, след като направи голям прогрес във възстановяването си през последните седмици.



„След като планираното му участие в Супер Формула през този сезон беше паузирано поради медицински причини, Кале отдели време да се възстанови и да се фокусира върху здравето си. С напредъка на възстановяването му, той вече възобнови физически тренировки и гледа напред към поетапно връщане към карането.



„По време на възстановяването си, Кале работи с Финландския инситут за спорт на високо ниво, който е базиран в Юваскила. Познат със своята подкрепа на финландските олимпийци и национални атлети, Институтът предложи научна асистенция, за да оптимизира възстановяването на Кале и той вече получи разрешение да се върне на пистата.



„Заедно, Кале и Тойота сега планират следващите стъпки в неговата състезателна програма с цел завръщане в състезанията през 2027 година. Допълнителна информация ще бъде обявена своевременно“, се казва в изявлението на отбора на Тойота.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google