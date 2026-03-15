Такамото Кацута ликува с първата си победа в WRC след успех в адското рали "Сафари"

Пилотът на Тойота Такамото Кацута най-накрая спечели своята първа победа в Световния рали шампионат (WRC), след като триумфира в адското издание на рали „Сафари“ в Кения.

History made in Kenya! Takamoto Katsuta and Aaron Johnston take their maiden WRC win at the demanding Safari Rally Kenya. A sensational drive through one of rally’s toughest challenges!#WRC | #SafariRallyKenya 🇰🇪 pic.twitter.com/4NBIFZHFDE — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) March 15, 2026

Японецът не се размина без проблеми в хода на надпреварата, след като още в петък сутринта той спука две гуми в рамките на един етап. Неговите трудности обаче се оказаха нищожни на фона на това, което сполетя неговите съотборници Оливър Солберг, Себастиен Ожие и Елфин Еванс вчера преди обед.

Тримата се бореха за победата, но и тримата отпаднаха непосредствено преди обедния сервиз с различни поражения по техните коли. Това отвори вратата пред Кацута, който поведе и впоследствие спечели първата си победа, въпреки че в хода на цялото рали не даде нито едно най-добро време в отделните етапи.

В края на ралито Кацута завърши с аванс от 27.4 секунди пред пилота на Хюндай Адриен Фурмо, който завърши втори, а тройката оформи Сами Паяри с Тойота, който завърши на 4:26.1 минути зад своя съотборник. За младия финландец това е второ поредно призово класиране след подиума му в Швеция преди месец.

Четвърти в крайното класиране се нареди Есапека Лапи с втория автомобил на Хюндай, а петицата оформи победителят в WRC2 Роберт Вирвес с Шкода. Самият факт, че естонецът е в топ 5 на генералното класиране в ралито показва колко тежка беше надпреварата в Кения.

A strong and consistent performance saw Robert Virves and Jakko Viilo take victory in #WRC2 at the legendary Safari Rally Kenya, marking Virves’ second win in the category.#WRC | #SafariRallyKenya 🇰🇪 pic.twitter.com/eKMTjbXuFD — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) March 15, 2026

Гас Грийнсмит (Тойота) завърши втори в WRC2 и шести в общото класиране пред още трима пилоти от WRC2, които влязоха в точките в общото подреждане. Това бяха Фабрицио Салдивар (Шкода), Андреас Микелсен (Шкода) и Диего Домингес (Тойота). Топ 10 оформи Солберг, който въпреки отпадането си стигна до зоната на точките.

Освен това шведът обра и максималните бонус точки от неделния ден, след като беше най-бърз както в общото подреждане за деня, така и в пауърстейджа. В неделното класиране Солберг изпревари Ожие, Еванс, Тиери Нювил, който също отпадна вчера и Фурмо. Същите петима пилоти оформиха топ 5 и в пауърстейджа, с който завърши състезанието.

В генералното класиране в WRC след първите три кръга за сезон 2026 лидер с 66 точки е Еванс, който води с осем пункта пред Солберг. След победата си в Кения Кацута се изкачи на третата позиция с изоставане от 11 точки спрямо Еванс.

Класиране при пилотите в WRC след рали "Сафари"

Сезон 2026 в Световния рали шампионат ще продължи със завръщащото се след едногодишно отсъствие рали „Хърватия“, което ще се проведе между 10 и 12 април. Това ще бъде първото от двете поредни асфалтови състезания заедно с рали „Канарски острови“, което ще се състои между 24 и 26 април.

