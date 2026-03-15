Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Такамото Кацута ликува с първата си победа в WRC след успех в адското рали "Сафари"

Такамото Кацута ликува с първата си победа в WRC след успех в адското рали "Сафари"

  • 15 март 2026 | 13:22
  • 978
  • 0
Такамото Кацута ликува с първата си победа в WRC след успех в адското рали "Сафари"

Пилотът на Тойота Такамото Кацута най-накрая спечели своята първа победа в Световния рали шампионат (WRC), след като триумфира в адското издание на рали „Сафари“ в Кения.

Японецът не се размина без проблеми в хода на надпреварата, след като още в петък сутринта той спука две гуми в рамките на един етап. Неговите трудности обаче се оказаха нищожни на фона на това, което сполетя неговите съотборници Оливър Солберг, Себастиен Ожие и Елфин Еванс вчера преди обед.

Тримата се бореха за победата, но и тримата отпаднаха непосредствено преди обедния сервиз с различни поражения по техните коли. Това отвори вратата пред Кацута, който поведе и впоследствие спечели първата си победа, въпреки че в хода на цялото рали не даде нито едно най-добро време в отделните етапи.

В края на ралито Кацута завърши с аванс от 27.4 секунди пред пилота на Хюндай Адриен Фурмо, който завърши втори, а тройката оформи Сами Паяри с Тойота, който завърши на 4:26.1 минути зад своя съотборник. За младия финландец това е второ поредно призово класиране след подиума му в Швеция преди месец.

Четвърти в крайното класиране се нареди Есапека Лапи с втория автомобил на Хюндай, а петицата оформи победителят в WRC2 Роберт Вирвес с Шкода. Самият факт, че естонецът е в топ 5 на генералното класиране в ралито показва колко тежка беше надпреварата в Кения.

Гас Грийнсмит (Тойота) завърши втори в WRC2 и шести в общото класиране пред още трима пилоти от WRC2, които влязоха в точките в общото подреждане. Това бяха Фабрицио Салдивар (Шкода), Андреас Микелсен (Шкода) и Диего Домингес (Тойота). Топ 10 оформи Солберг, който въпреки отпадането си стигна до зоната на точките.

Освен това шведът обра и максималните бонус точки от неделния ден, след като беше най-бърз както в общото подреждане за деня, така и в пауърстейджа. В неделното класиране Солберг изпревари Ожие, Еванс, Тиери Нювил, който също отпадна вчера и Фурмо. Същите петима пилоти оформиха топ 5 и в пауърстейджа, с който завърши състезанието.

В генералното класиране в WRC след първите три кръга за сезон 2026 лидер с 66 точки е Еванс, който води с осем пункта пред Солберг. След победата си в Кения Кацута се изкачи на третата позиция с изоставане от 11 точки спрямо Еванс.

Класиране при пилотите в WRC след рали "Сафари"
Класиране при пилотите в WRC след рали "Сафари"

Сезон 2026 в Световния рали шампионат ще продължи със завръщащото се след едногодишно отсъствие рали „Хърватия“, което ще се проведе между 10 и 12 април. Това ще бъде първото от двете поредни асфалтови състезания заедно с рали „Канарски острови“, което ще се състои между 24 и 26 април.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Китай

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Китай

  • 15 март 2026 | 10:57
  • 2721
  • 0
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Китай

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Китай

  • 15 март 2026 | 10:56
  • 1483
  • 0
Антонели през сълзи: Нямам думи, благодарен съм на тима

Антонели през сълзи: Нямам думи, благодарен съм на тима

  • 15 март 2026 | 11:00
  • 863
  • 0
Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

  • 15 март 2026 | 10:37
  • 25249
  • 36
Ландо Норис: Трудно беше да приема, че няма да участвам

Ландо Норис: Трудно беше да приема, че няма да участвам

  • 15 март 2026 | 10:28
  • 2209
  • 1
Съдбите на Антонели и Фетел са преплетени още от раждането на италианеца

Съдбите на Антонели и Фетел са преплетени още от раждането на италианеца

  • 15 март 2026 | 08:09
  • 1469
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:0 Монтана

Черно море 0:0 Монтана

  • 15 март 2026 | 14:30
  • 2956
  • 0
Левски обяви групата за Берое, след Сангаре още една голяма липса при "сините"

Левски обяви групата за Берое, след Сангаре още една голяма липса при "сините"

  • 15 март 2026 | 12:26
  • 15696
  • 46
Изкусен гол на Лъва на Сандански и пет греди в дербито на Югозапада

Изкусен гол на Лъва на Сандански и пет греди в дербито на Югозапада

  • 15 март 2026 | 13:55
  • 10904
  • 1
Бивш член на Изпълкома: Янев не става за ЦСКА, Гриша Ганчев му осигури купа на България

Бивш член на Изпълкома: Янев не става за ЦСКА, Гриша Ганчев му осигури купа на България

  • 15 март 2026 | 12:00
  • 17973
  • 33
Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

  • 15 март 2026 | 10:37
  • 25249
  • 36
Кой е "бижуто" на Арсенал - най-младият голмайстор в историята на Премиър лийг?

Кой е "бижуто" на Арсенал - най-младият голмайстор в историята на Премиър лийг?

  • 15 март 2026 | 08:27
  • 16357
  • 5