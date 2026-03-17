Себастиен Ожие пропуска рали „Хърватия“

Световният шампион Себастиен Ожие (Тойота) няма да участва в следващия кръг в WRC – рали „Хърватия“ (9-12 април). Това стана ясно при публикуването на заявките за първото изцяло асфалтово състезание за годината.

Отсъствието на Ожие от хърватското състезание е изненада, като се има предвид, че той беше един от големите фаворити за победата. Ожие спечели последното издание на „Хърватия“, когато ралито беше кръг от WRC през 2024. Преди това той спечели ралито и през 2021, когато състезанието дебютира в календара на WRC.

Такамото Кацута ликува с първата си победа в WRC след успех в адското рали "Сафари"

За Тойота ще се състезават двамата лидери в класирането в WRC Елфин Еванс и Оливър Солберг, както и победителят в рали „Сафари“ Такамото Кацута. Сами Паяри отново ще кара за втория тим на Тойота. "Хърватия" ще е второто състезание, което Ожие пропуска тази година, като той не участва и в снежното "Швеция".

Бившият световен шампион Тиери Нювил и Адриен Фурмо ще водят атаката на Хюндай, а зад волана на третата кола ще е новозеландецът Хейдън Падън, който в рали „Монте Карло“ дебютира с Rally1 кола. М-Спорт Форд ще бъде представляван от двамата ирландци Джошуа Макърлийн и Джон Армстронг.

Така-сан продължи японската традиция в Африка

Ожие завърши трети в рали "Монте Карло", а в Кения отпадна и се върна по системата Супер рали, като стигна на финала на 11-о място. След първите три кръга Ожие е шести с 26 точки, а лидерът Еванс е с 66. В асфалтовите ралита като "Хърватия" по-предните стартови позиции са по-добри, тъй като пилотите карат по чист асфалт и в завоите няма пръст и камъни, извадени на пътя от предишните коли. Така в четвъртък и петък Еванс и Солберг ще са в най-добра позиция по отсечките.

Част за 6 евро спряла Солберг и Ожие в рали „Сафари“

Следвай ни:

Снимки: Imago