Левски пусна билетите за домакинството на Черно море

От Левски пуснаха билетите за домакинския двубой срещу Черно море от 27-ия кръг на efbet Лига.

"Левскари,



Време е! След "синята" инвазия в Стара Загора отново доказахте, че по трибуните се съревновавате единствено със самите себе си. Всяка трибуна ви е тясна! Крепостта "Георги Аспарухов" ви очаква.



Нека утеснее и "Само Левски" да се пее. Билетите за двубоя от 27-ия кръг срещу "Черно море" са в продажба – достъпни до изчерпване на количествата на касата пред сектор "А" на стадион "Георги Аспарухов" и в мрежата на Eventim. Вземи своя билет онлайн тук: https://bit.ly/4rvfqMj



Деца до 7-годишна възраст (включително) влизат безплатно на мача", написаха от клуба.