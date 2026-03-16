  Левски: Минаха 20 години от този триумф, но все още ни побиват тръпки

Левски: Минаха 20 години от този триумф, но все още ни побиват тръпки

  • 16 март 2026 | 11:10
Левски: Минаха 20 години от този триумф, но все още ни побиват тръпки

Грешка на Ричи и 1:0 за Удинезе. Пропуск на Бижутера на празна врата, но това не сломява “сините” и препълнените трибуните на „Васил Левски“.

Това е един от онези дни, в които всичко е срещу теб. Но на стадиона са едни 40 000, които не спират да вярват. А на терена 11 бойци, които просто няма как да загубят.

Второто полувреме донася един от най-великите обрати в историята на Левски. Игор Томашич и Даниел Боримиров вкарват за, а отборът на Станимир Стоилов се класира на 1/4-финал в турнира за Купата на УЕФА.

Минаха 20 години от този триумф, но все още ни побиват тръпки от тази незабравима "синя" вечер. Още усещаме миризмата на изгорели вестници и всичките сълзи от щастие в очите на хората.

Снимки: Imago

Още от БГ Футбол

Ком с минимална победа контрола

Ком с минимална победа контрола

  • 16 март 2026 | 10:40
  • 444
  • 0
Фен призова Найденов да няма "никакво лягане на Лудогорец", бизнесменът: Ние да не сме Левски

Фен призова Найденов да няма "никакво лягане на Лудогорец", бизнесменът: Ние да не сме Левски

  • 16 март 2026 | 10:38
  • 5549
  • 16
Доскорошен шеф на Добруджа почна в Септември (Сф)

Доскорошен шеф на Добруджа почна в Септември (Сф)

  • 16 март 2026 | 10:29
  • 965
  • 0
Добри новини за Лудогорец след категоричния успех над ЦСКА

Добри новини за Лудогорец след категоричния успех над ЦСКА

  • 16 март 2026 | 10:27
  • 981
  • 0
Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

  • 16 март 2026 | 10:19
  • 6660
  • 28
Веселин Симеонов за ситуацията в Ювентус (Малчика)

Веселин Симеонов за ситуацията в Ювентус (Малчика)

  • 16 март 2026 | 10:07
  • 682
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

  • 16 март 2026 | 11:21
  • 14885
  • 65
Радослав Кирилов и Георги Костадинов пропуснаха тренировката на Левски

Радослав Кирилов и Георги Костадинов пропуснаха тренировката на Левски

  • 16 март 2026 | 11:09
  • 3199
  • 4
Орела фаворит за Монтана, вървят разговори

Орела фаворит за Монтана, вървят разговори

  • 16 март 2026 | 12:28
  • 682
  • 0
Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

  • 16 март 2026 | 10:19
  • 6660
  • 28
Реал и Мбапе са взели решение за реванша с Манчестър Сити

Реал и Мбапе са взели решение за реванша с Манчестър Сити

  • 16 март 2026 | 09:46
  • 7475
  • 3
Арда и Добруджа закриват кръга с интересен сблъсък

Арда и Добруджа закриват кръга с интересен сблъсък

  • 16 март 2026 | 07:50
  • 4394
  • 8