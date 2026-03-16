Левски: Минаха 20 години от този триумф, но все още ни побиват тръпки

Грешка на Ричи и 1:0 за Удинезе. Пропуск на Бижутера на празна врата, но това не сломява “сините” и препълнените трибуните на „Васил Левски“.

Това е един от онези дни, в които всичко е срещу теб. Но на стадиона са едни 40 000, които не спират да вярват. А на терена 11 бойци, които просто няма как да загубят.

Второто полувреме донася един от най-великите обрати в историята на Левски. Игор Томашич и Даниел Боримиров вкарват за, а отборът на Станимир Стоилов се класира на 1/4-финал в турнира за Купата на УЕФА.

Минаха 20 години от този триумф, но все още ни побиват тръпки от тази незабравима "синя" вечер. Още усещаме миризмата на изгорели вестници и всичките сълзи от щастие в очите на хората.

Снимки: Imago