Петров игра малко при трета поредна победа на Хееренвеен

Петров игра малко при трета поредна победа на Хееренвеен

Хееренвеен записа трета поредна победа в Ередивизи. Тимът се наложи с 3:0 в домакинството си на Телстар от 27-ия кръг. Българският национал Християн Петров също взе участие в мача, появявайки се на терена в 81-вата минута на мястото на Маас Вилемсен.

Домакините поведоха в резултата с гол на Ласе Нордос в 24-тата минута.

През втората част Максонс Ривера удвои в 56-ата минута, а в 71-вата Якоб Тренскоу оформи крайното 3:0.

С този успех Хееренвеен излезе на 6-ата позиция в таблицата с актив от 40 точки. Телстар е на 16-ото място с 24 точки. Водач е ПСВ Айндховен с 68 точки.

