  1. Sportal.bg
  2. Хееренвеен
  3. Хееренвеен пак заложи на Християн Петров

Хееренвеен пак заложи на Християн Петров

  • 28 фев 2026 | 19:44
  • 361
  • 0
Хееренвеен пак заложи на Християн Петров

Във втори пореден двубой Християн Петров започна като титуляр за Хееренвеен, като този път тимът на българина спечели - 2:1 срещу Спарта (Ротердам). Това беше домакинство от 25-ия кръг на елитната дивизия в Нидерландия и беше пряк сблъсък между състави, борещите се за място в топ 8, което пък дава шанс за участие в евротурнирите.

Бившият защитник на ЦСКА остана на терена до самия край. Той беше в стартовия състав и срещу ПСВ Айндховен в миналия кръг, но тогава беше заменен малко преди изтичането на редовното време. Така Петров вече има 16 срещи за Хееренвеен през кампанията.

Иначе датчанинът Якоб Тренсков вкара първия гол за домакините в 40-ата минута. В 82-рата резервата Лук Брауерс покачи на 2:0, а в 86-ата Мичел ван Берген реализира попадението за Спарта.

