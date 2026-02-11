Хееренвеен с успех като гост, Петров влезе като резерва

След две тежки загуби от ПСВ Айндховен и Твенте Хееренвеен си върна малко от увереността си, след като спечели с 3:1 гостуването си на Гоу Ахед Ийгълс. Българският национал Християн Петров влезе като резерва в 77-ата минута. За него това е трети пореден двубой, в който влиза от пейката, след като не игра в първите мачове за годината. Хееренвеен е девети в класирането на три точки от осмото място, което дава право на участие в плейофи за класиране в Лига на конференциите.

В днешния двубой гостите трябваше да правят обрат. След нулево равенство на почивката Гоу Ахед Ийгълс поведе с попадение на Юлиус Дирксен. Хееренвеен успя бързо да отговори и четири минути по-късно Ласе Нордаас изравни. Той се разписа още веднъж в 68-ата минута, а Якоб Тренсков сложи край на интригата в 81-ата минута.

Lasse Nordas goud waard voor SC Heerenveen, dat tegen Go Ahead Eagles het juiste antwoord geeft 👇https://t.co/vwAU4PvkqQ — Sander de Vries (@SanderVries_LC) February 11, 2026

Снимки: Imago