Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Шампионът на двойки от "Големия шлем" Димитър Кисимов се завръща в България след големия успех в Австралия
  1. Sportal.bg
  2. Хееренвеен
  3. Християн Петров изгледа от пейката равенство на Хееренвеен

Християн Петров изгледа от пейката равенство на Хееренвеен

  • 1 фев 2026 | 21:28
  • 469
  • 1
Християн Петров изгледа от пейката равенство на Хееренвеен

Християн Петров не игра за Хееренвеен, който направи 1:1 у дома с Утрехт в среща от 21-вия кръг на Ередивизи. Бившият защитник на ЦСКА остана на пейката, след като в прдишните два мача на тима си изобщо не попадна в групата.

Двубоят на "Абе Ленстра" беше равностоен до почивката, но след нея домакините имаха сериозно надмощие. Въпреки това, те не успяха да стигнат до победата и заемат 10-о място в класирането. Утрехт пък е 12-ти.

Якоб Тренсков даде преднина на Хееренвеен в 24-тата минута след асистенция на Оливер Брауде, а гостите изравниха в началото на втората част с попадение на Йеспер Карлсон.

За отбора на Християн Петров това беше трети пореден мач без победа. В следващия кръг тимът ще гостува на Твенте, а преди това има визита на ПСВ Айндохвен за Купата на Нидерландия.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Десподов с гол и асистенция, ПАОК отново само на точка от върха

Десподов с гол и асистенция, ПАОК отново само на точка от върха

  • 1 фев 2026 | 21:49
  • 875
  • 0
Здравко Димитров дебютира при победа със 7:0

Здравко Димитров дебютира при победа със 7:0

  • 1 фев 2026 | 21:12
  • 1076
  • 1
Тонислав Йорданов влезе от пейката и спаси Кишварда

Тонислав Йорданов влезе от пейката и спаси Кишварда

  • 1 фев 2026 | 21:07
  • 644
  • 0
Алекс Петков с червен картон срещу Панатинайкос

Алекс Петков с червен картон срещу Панатинайкос

  • 1 фев 2026 | 19:58
  • 1078
  • 0
Клуб от Лига Европа се готви да обърка сметките на Мъри Стоилов

Клуб от Лига Европа се готви да обърка сметките на Мъри Стоилов

  • 1 фев 2026 | 19:24
  • 4434
  • 1
Нюрнбергер и Дармщат си тръгнаха с точка от Берлин

Нюрнбергер и Дармщат си тръгнаха с точка от Берлин

  • 1 фев 2026 | 16:55
  • 591
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

  • 1 фев 2026 | 14:28
  • 40679
  • 220
Шампионът Кисимов се завръща на родна земя

Шампионът Кисимов се завръща на родна земя

  • 1 фев 2026 | 21:22
  • 1445
  • 0
Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

  • 1 фев 2026 | 17:07
  • 42270
  • 348
Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време

Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време

  • 1 фев 2026 | 18:02
  • 30981
  • 64
Тотнъм отново спря Манчестър Сити

Тотнъм отново спря Манчестър Сити

  • 1 фев 2026 | 20:29
  • 17620
  • 82
Супер Алекс Николов с 20 точки, Лубе удари Верона в Италия

Супер Алекс Николов с 20 точки, Лубе удари Верона в Италия

  • 1 фев 2026 | 20:45
  • 3305
  • 0