Християн Петров изгледа от пейката равенство на Хееренвеен

Християн Петров не игра за Хееренвеен, който направи 1:1 у дома с Утрехт в среща от 21-вия кръг на Ередивизи. Бившият защитник на ЦСКА остана на пейката, след като в прдишните два мача на тима си изобщо не попадна в групата.

Двубоят на "Абе Ленстра" беше равностоен до почивката, но след нея домакините имаха сериозно надмощие. Въпреки това, те не успяха да стигнат до победата и заемат 10-о място в класирането. Утрехт пък е 12-ти.

Якоб Тренсков даде преднина на Хееренвеен в 24-тата минута след асистенция на Оливер Брауде, а гостите изравниха в началото на втората част с попадение на Йеспер Карлсон.

За отбора на Християн Петров това беше трети пореден мач без победа. В следващия кръг тимът ще гостува на Твенте, а преди това има визита на ПСВ Айндохвен за Купата на Нидерландия.