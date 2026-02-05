ПСВ Айнховен се разправи с отбора на Християн Петров за Купата на Нидерландия

ПСВ Айндховен разби с 4:1 тима на Християн Петров Хееренвеен в срещата помежду им от 1/4-финалите за Купата на Нидерландия. "Филипсите" можеха да спечелят и още по-категорично, като напълно заслужено продължават към следващия етап на надпреварата. Българският защитник на гостите започна мача на резервната скамейка, но се появи в игра през второто полувреме в 63-тата минута.

Есмир Байрактаревич даде тон за головото шоу с две попадения в 23-тата и 32-рата минута.

През втората част за домакините се разписаха и Иван Перишич в 54-тата и Пол Ванер в 57-ата.

Байрактаревич пропусна да оформи своя хеттрик в 68-ата минута, когато не успя да отбележи от дузпа.

Хееренвеен вкара почетен гол в 77-ата минута, благодарение на Лука Ойен.

Така ПСВ Айндховен отива на 1/2-финал в турнира, където вече са НЕК Наймеген и АЗ Алкмаар. Последният полуфиналист ще бъде определен в сблъсъка между Телстар и Го Ахед Ийгълс.