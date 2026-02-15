Християн Петров пропусна победа на Хееренвеен

Хееренвеен записа втора поредна победа, след като спечели с 4:2 домакинството си на Цволе. Българският национал Християн Петров бе в групата за двубоя, но не влезе в игра. Той влизаше като резерва в последните три двубоя, но днес треньорът реши да не разчита на него.

Хееренвеен трябваше да прави сериозен обрат, тъй като в 16-ата минута резултатът бе 0:2 след два ранни гола на гостите. Максенс Ривера върна едно попадение преди почивката, а домакините успяха да стигнат до пълен обрат през второто полувреме с попадения на Нордас и Меервелд преди резервата Гурбуз да отбележи четвъртия гол в края. С този успех Хееренвеен се изкачи на осма позиция, която е последната, даваща право на участие в плейофите за участие в Лигата на конференциите.

PEC Zwolle na droomstart onderuit in spectaculair duel in Heerenveenhttps://t.co/0IAW9kyfcd — AD.nl/sportwereld (@ADSportwereld) February 15, 2026

Снимки: Imago