  • 15 фев 2026 | 17:38
  • 318
  • 0
Християн Петров пропусна победа на Хееренвеен

Хееренвеен записа втора поредна победа, след като спечели с 4:2 домакинството си на Цволе. Българският национал Християн Петров бе в групата за двубоя, но не влезе в игра. Той влизаше като резерва в последните три двубоя, но днес треньорът реши да не разчита на него.

Хееренвеен трябваше да прави сериозен обрат, тъй като в 16-ата минута резултатът бе 0:2 след два ранни гола на гостите. Максенс Ривера върна едно попадение преди почивката, а домакините успяха да стигнат до пълен обрат през второто полувреме с попадения на Нордас и Меервелд преди резервата Гурбуз да отбележи четвъртия гол в края. С този успех Хееренвеен се изкачи на осма позиция, която е последната, даваща право на участие в плейофите за участие в Лигата на конференциите.

Снимки: Imago

