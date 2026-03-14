Ръсел: Дори най-коравите фенове вече харесват новите правила

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел защити новите технически правила във Формула 1, като заяви, че вече дори и „най-коравелите“ фенове започват да харесват промените за сезон 2026 повече, отколкото са очаквали.

Формула 1 въведе най-големите промени в правилата с изменения, засягащи задвижващите системи, шаситата и аеродинамика. Мощността на колите вече е почти 50:50 според източника й - двигателят с вътрешно горене и хибридната система.

Това налага практики като понижаване на предавките на правите или връщане на газта и движение по инерция преди завой, което допринася за по-динамичен стил на състезание с размяна на позиции, наблюдаван в първите два кръга от сезон 2026.

В Мелбърн имаше ранна битка между Шарл Леклер и крайния победител Ръсел, като в събота Шарл проведе подобна битка и в спринта в Китай със съотборника си Люис Хамилтън.

Ръсел се наслаждава на този нов стил, който противоречи на по-разпространеното мнение в падока, като Макс Верстапен и Ландо Норис са сред най-големите критици на новите правила.

Запитан дали тези динамични битки ще продължат през целия сезон, Ръсел отговори: „Честно казано, на този етап не сме сигурни. Все още има много да учим и мисля, че както в Мелбърн, така и тази сутрин в спринта, вероятно можех да направя нещата малко по-различно, за да запазя лидерството си по-рано.“

„Но е ясно, че с режима за изпреварване пилотът отзад може да използва бутона за усилване до, мисля, 330 км/ч, докато този отпред може да го използва само до 290 км/ч. Изглежда, че работи доста добре.“

„Това не е DRS, но работи по подобен начин по отношение на разликата в скоростта. Така че мисля, че е доста интересно, доста забавно и смятам, че дори някои от най-коравите фенове може би не го харесват толкова, колкото преди седмица, но просто трябва да му дадем шанс.“

Една от прогнозите за новите болиди беше, че те ще бъдат напълно различни от всичко, което пилотите са управлявали досега. Естебан Окон дори заяви в предсезонната подготовка, че „можем да забравим всичко, което сме научили от картинга насам“.

След няколко състезания обаче Ръсел смята точно обратното на пилота на Хаас, тъй като досега няма доминиращ победител в нито едно състезание.

„Миналата седмица Люис сякаш управляваше темпото и оставяше мен и Шарл да се борим, а след това беше готов да атакува - каза Ръсел, след като пилотите на Ферари завършиха трети и четвърти в Австралия, а след това втори и трети в спринта в Китай днес.

„А днес Люис и аз се борехме, а Шарл беше готов да атакува. Така че се случват много неща, но това го прави доста забавно и определено се усеща повече като картинг състезанията от миналото – първите трима, четирима пилоти са в битката.“

„Не си спомням някога Формула 1 да е била такава, където три или четири коли могат да се борят за една и съща позиция реално на пистата.“

Ръсел се класира втори зад съотборника си Кими Антонели в квалификацията за Гран При на Китай в неделя, като британецът влиза в състезанието с преднина от 11 точки в шампионата, след като спечели както Гран При на Австралия, така и спринта в Шанхай от полпозишън.

