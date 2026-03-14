  Хамилтън: Вятърът направи квалификацията много сложна

Хамилтън: Вятърът направи квалификацията много сложна

Хамилтън: Вятърът направи квалификацията много сложна

Люис Хамилтън си осигури третата позиция на стартовата решетка за утрешната Гран При на Китай, след като беше най-бързият пилот след тези на Мерцедес Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел, които отново окупираха първата редица.

След края на квалификацията седемкратният шампион каза, че за него сесията не е била никак лесна заради поривистият вятър на пистата в Шанхай. Все пак британецът заяви, че е доволен от третото си място и добави, че се надява утре да притесни Антонели и Ръсел в състезанието.

Кими Антонели спечели исторически полпозишън преди Гран При на Китай
„Беше доста трудна квалификация. Вятъра направи нещата по-сложни, много е поривист. Беше трудно да се направи чиста обиколка. Шарл правеше силни обиколки, тези момчета (Антонели и Ръсел) правеха силни обиколки.

„Наистина се радвам, че съм тук. Благодарен съм, че съм тук с тези момчета. Те са светкавични този сезон. Инженерите ни свършиха добра работа след спринта и успяхме да се доближим малко до тях, така че това е един позитив занапред.

„Утре ще се опитам отново да ги притисна и съм сигурен, че ще се позабавляваме. Нямам търпение. Научихме много в спринта, така че се надявам утре да не е толкова ветровито. Нашата цел ще бъде някакси да намалим разликата между нас и тези момчета“, обясни седемкратният шампион.

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1

  • 14 март 2026 | 04:58
  • 20803
  • 0
Само един световен шампион мести старт заради войната?

Само един световен шампион мести старт заради войната?

  • 13 март 2026 | 21:05
  • 830
  • 0
Шумахер: Ред Бул плаща цената за напусналите

Шумахер: Ред Бул плаща цената за напусналите

  • 13 март 2026 | 20:52
  • 1769
  • 1
За какво са си говорили Хаджар и доктор Марко след Мелбърн?

За какво са си говорили Хаджар и доктор Марко след Мелбърн?

  • 13 март 2026 | 19:46
  • 1338
  • 0
Тото Волф: Предимството ни в Китай е в завоите

Тото Волф: Предимството ни в Китай е в завоите

  • 13 март 2026 | 19:37
  • 1234
  • 0
Солберг спаси само 1 секунда от аванса си в рали "Сафари", Ожие го настига

Солберг спаси само 1 секунда от аванса си в рали "Сафари", Ожие го настига

  • 13 март 2026 | 19:00
  • 1375
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сблъсък с голям заряд в Разград!

Сблъсък с голям заряд в Разград!

  • 14 март 2026 | 08:00
  • 6643
  • 58
Кими Антонели спечели исторически полпозишън преди Гран При на Китай

Кими Антонели спечели исторически полпозишън преди Гран При на Китай

  • 14 март 2026 | 10:08
  • 3078
  • 2
Цървена звезда иска Джеймс Ето’о

Цървена звезда иска Джеймс Ето’о

  • 14 март 2026 | 07:47
  • 7756
  • 11
Спартак (Вн) и ЦСКА 1948 търсят завръщане към победите - домакините мислят за спасение, а гостите за топ 3

Спартак (Вн) и ЦСКА 1948 търсят завръщане към победите - домакините мислят за спасение, а гостите за топ 3

  • 14 март 2026 | 07:30
  • 3287
  • 5
Ботев (Пд) гони домакински успех за 114-тата си годишнина

Ботев (Пд) гони домакински успех за 114-тата си годишнина

  • 14 март 2026 | 07:45
  • 1698
  • 4
България излиза за нова победа в квалификациите за ЕвроБаскет 2027

България излиза за нова победа в квалификациите за ЕвроБаскет 2027

  • 14 март 2026 | 07:15
  • 2623
  • 2