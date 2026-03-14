Хамилтън: Вятърът направи квалификацията много сложна

Люис Хамилтън си осигури третата позиция на стартовата решетка за утрешната Гран При на Китай, след като беше най-бързият пилот след тези на Мерцедес Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел, които отново окупираха първата редица.

След края на квалификацията седемкратният шампион каза, че за него сесията не е била никак лесна заради поривистият вятър на пистата в Шанхай. Все пак британецът заяви, че е доволен от третото си място и добави, че се надява утре да притесни Антонели и Ръсел в състезанието.

„Беше доста трудна квалификация. Вятъра направи нещата по-сложни, много е поривист. Беше трудно да се направи чиста обиколка. Шарл правеше силни обиколки, тези момчета (Антонели и Ръсел) правеха силни обиколки.



„Наистина се радвам, че съм тук. Благодарен съм, че съм тук с тези момчета. Те са светкавични този сезон. Инженерите ни свършиха добра работа след спринта и успяхме да се доближим малко до тях, така че това е един позитив занапред.



„Утре ще се опитам отново да ги притисна и съм сигурен, че ще се позабавляваме. Нямам търпение. Научихме много в спринта, така че се надявам утре да не е толкова ветровито. Нашата цел ще бъде някакси да намалим разликата между нас и тези момчета“, обясни седемкратният шампион.

