Унай Емери с ново постижение в Лига Европа

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери стана първият треньор, ръководил 100 мача в Лига Европа. Той достигна тази граница при гостуването срещу Фенербахче, което бирмингамци спечели с 1:0. Тази победа осигури на отбора класиране за елиминационната фаза на турнира.

54-годишният испанец е най-успелият треньор в историята на турнира. Той е печелил Лига Европа четири пъти: три пъти със Севиля (през сезоните 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016) и веднъж с Виляреал (2020/2021). През 2019 г. под негово ръководство Арсенал загуби финала от Челси с резултат 1:4.

Unai Emery makes Europa League history 👏



He becomes the first manager to take charge of 100 matches in the competition since 2009/10 season#UEL pic.twitter.com/jnZDgfR5QC — DAZN Football (@DAZNFootball) January 23, 2026

Снимки: Gettyimages