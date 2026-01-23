Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Астън Вила
  Унай Емери с ново постижение в Лига Европа

Унай Емери с ново постижение в Лига Европа

  • 23 яну 2026 | 15:14
  • 406
  • 0

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери стана първият треньор, ръководил 100 мача в Лига Европа. Той достигна тази граница при гостуването срещу Фенербахче, което бирмингамци спечели с 1:0. Тази победа осигури на отбора класиране за елиминационната фаза на турнира.

54-годишният испанец е най-успелият треньор в историята на турнира. Той е печелил Лига Европа четири пъти: три пъти със Севиля (през сезоните 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016) и веднъж с Виляреал (2020/2021). През 2019 г. под негово ръководство Арсенал загуби финала от Челси с резултат 1:4.

Снимки: Gettyimages

