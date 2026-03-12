Кристиан Димитров пред изключително постижение с Левски

Централният защитник на Левски Кристиан Димитров ще влезе в Клуб 100 мача за тима. Бранителят ще стори това при гостуването на Берое в неделя. 29-годишният национал в досегашните си 99 двубоя във всички турнири вкара осем гола и направи три асистенции.

Юношата на Ботев (Пловдив) пристигна на „Герена“ в края на 2022 година по желание на Станимир Стоилов. Първоначално Димитров бе използван като алтернатива на Хосе Кордоба и Ноа Сонко Сундберг, но след продажбата на двамата се превърна в основна фигура в синия ариергард. Първо си партнира с Келиан ван дер Каап, а сега го прави с Кристиан Макун и новото попълнение Стипе Вуликич. През 2024-та той бе избран за най-добър защитник в efbet Лига, а от този сезон и лентата стои на ръката му.

През януари след няколкомесечни преговори Димитров подписа нов договор, който е със срок до лятото на 2028 година.