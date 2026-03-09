Ирак поиска отлагане на междуконтиненталния плейоф за Световното заради ситуацията в Иран

Старши треньорът на иракския национален отбор Греъм Арнолд поиска от ФИФА да отложи междуконтиненталния плейофен мач за Световното първенство през 2026 г. поради ситуацията в Иран. В края на март иракският отбор трябва да играе в Мексико срещу победителя от мача Боливия-Суринам.

„Имаме нужда от най-добрия отбор за най-важния мач в историята на страната през последните 40 години. Сега, когато летището е затворено, полагаме всички усилия да намерим алтернативен начин да стигнем до Мексико. Според мен, ако ФИФА беше отложила мача, щяхме да имаме време да се подготвим както трябва“, каза Арнолд пред Ройтерс.

Световното първенство ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли.