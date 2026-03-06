Нико Петров: Левски е спаринг на Лудогорец в момента, а не съперник

В поредното издание на „Анализът на Нико Петров“ фокусът попадна върху дербито от 24-ия кръг на efbet Лига, в което Лудогорец надделя над Левски с 1:0. Това бе трети пореден успех за „орлите“ над столичния тим в рамките на последния месец, след като разградчани вече триумфираха със същия резултат за Суперкупата и Купата на България.

Три от пет за Лудогорец, но плюс девет за Левски

В герой за тима на Пер-Матиас Хьогмо се превърна Ерик Маркус, който реализира единственото попадение с прецизно изпълнение на пряк свободен удар. С този успех Лудогорец съкрати изоставането си от лидера в класирането на 9 точки, като до края на шампионата предстоят още два преки двубоя между претендентите за титлата.

Според Нико Петров представянето на Левски в тези дербита е притеснително и загатва за сериозна липса на равнопоставеност на терена.

„Днес ще бъда още по-сериозен и директен. Опасявам се, че Левски се превръща в спаринг на Лудогорец, а не в съперник. Едно време треньорите, когато отборът им имаше мач в неделя, по средата на седмицата правеха контрола с отбор от Трета лига или викаха юношите, за да направят спаринг и да изпробват вариантите си в атака, докато другият отбор само се защитава. Когато юношите откраднат топката, треньорът надува свирката и я връща на мъжете. Левски се намира в подобна ситуация“, заяви Петров.

Хьогмо: Добра победа, която ни дава ментална увереност за това, което ни предстои

Анализаторът не спести критиките си и към тактическото поведение на „сините“, които въпреки солидната си преднина в точките преди серията от мачове, изглеждат респектирани от своя опонент.

„Другото сравнение, което мога да направя, е с филма 'Космически забивки'. Напълно съм сериозен, въобще не искам да вкарвам никакви шеги. Имам чувството, че когато Левски се изправи срещу Лудогорец, играят простосмъртни срещу извънземни. Чудехме се в последния анализ кой с кого ще се съобразява, тъй като Лудогорец изостава, а Левски водеше с 12 точки. За трети пореден път Левски се съобразява с Лудогорец.“

Според него липсата на адекватна реакция и невъзможността на "сините" да научат урока си поставя под въпрос изхода и на оставащите две битки до края на сезона.