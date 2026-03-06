ДК към БФС обясни с видео защо попадението на Лудогорец е редовно

Фалът за Лудогорец, след който разградчани вкараха попадението при победата с 1:0 над Левски, е правилно отсъден. Това заяви в свой анализ Съдийската комисия в БФС.

Тя е изкарала положения от четири двубоя, включително и гореспоменатото в Разград.

Обяснението на СК е следното: Бурас вижда топката и я спира с ръка, което му помага да я остави в негово притежание.

Също така съдиите добавят, че жълтият картон за Диниш Алмейда и червеният на Хуан Переа са заслужени. Защитникът на Лудогорец го получи за провокация, а нападателят на “сините” бе изгонен, защото го блъсна в гърба при спряна игра.

За сметка на това СК даде странно обяснение за съдийски отсъждания в друг мач - този между Спартак (Варна) и Монтана. В него реферите изгониха футболист на "соколите" с директен червен картон, но показаха само жълт на играч от Монтана, който заслужаваше далеч повече да бъде отстранен. От Съдийската комисия обаче са на друго мнение и наричат решенията на арбитрите "отлични".