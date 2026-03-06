Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. ДК към БФС обясни с видео защо попадението на Лудогорец е редовно

ДК към БФС обясни с видео защо попадението на Лудогорец е редовно

  • 6 март 2026 | 16:01
  • 2011
  • 2

Фалът за Лудогорец, след който разградчани вкараха попадението при победата с 1:0 над Левски, е правилно отсъден. Това заяви в свой анализ Съдийската комисия в БФС.

Тя е изкарала положения от четири двубоя, включително и гореспоменатото в Разград.

Обяснението на СК е следното: Бурас вижда топката и я спира с ръка, което му помага да я остави в негово притежание.

Също така съдиите добавят, че жълтият картон за Диниш Алмейда и червеният на Хуан Переа са заслужени. Защитникът на Лудогорец го получи за провокация, а нападателят на “сините” бе изгонен, защото го блъсна в гърба при спряна игра.

За сметка на това СК даде странно обяснение за съдийски отсъждания в друг мач - този между Спартак (Варна) и Монтана. В него реферите изгониха футболист на "соколите" с директен червен картон, но показаха само жълт на играч от Монтана, който заслужаваше далеч повече да бъде отстранен. От Съдийската комисия обаче са на друго мнение и наричат решенията на арбитрите "отлични".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Николай Христозов: Фактор са

Николай Христозов: Фактор са

  • 6 март 2026 | 10:55
  • 286
  • 0
Балкан гостува на лидера

Балкан гостува на лидера

  • 6 март 2026 | 10:52
  • 295
  • 0
БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

  • 6 март 2026 | 10:45
  • 7487
  • 17
Ювентус (Малчика) привлече четирима

Ювентус (Малчика) привлече четирима

  • 6 март 2026 | 10:41
  • 393
  • 0
Треньорът на Устрем: Ще бием дубъла на Черно море, въпреки че са по-добре физически

Треньорът на Устрем: Ще бием дубъла на Черно море, въпреки че са по-добре физически

  • 6 март 2026 | 10:23
  • 269
  • 1
Играч на ЦСКА играе със счупен пръст

Играч на ЦСКА играе със счупен пръст

  • 6 март 2026 | 09:30
  • 1586
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски с две странни глоби от Разград, още три отбора санкционирани за същото провинение

Левски с две странни глоби от Разград, още три отбора санкционирани за същото провинение

  • 6 март 2026 | 15:29
  • 4863
  • 14
Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

  • 6 март 2026 | 11:16
  • 4948
  • 16
БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

  • 6 март 2026 | 10:45
  • 7487
  • 17
Пламена Миткова е със скъсани връзки на глезена

Пламена Миткова е със скъсани връзки на глезена

  • 6 март 2026 | 10:24
  • 4860
  • 4
Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

  • 6 март 2026 | 07:02
  • 7767
  • 2