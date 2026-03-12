Ямал не тренира с Барселона

Звездата на Барселона Ламин Ямал не тренира тази сутрин с отбора на Барселона на първото занимание след равенството с Нюкасъл в Шампионската лига (1:1), в което испанският национал изравни от дузпа, пише вестник "Мундо Депортиво". Младият нападател не се чувства добре, според медията, но не е под съмнение за мача със Севиля в неделя в Ла Лига и се очаква да играе.

Дузпа отвъд добавеното време спаси Барселона срещу Нюкасъл в гладиаторска битка на "Сейнт Джеймсис Парк"

Ерик Гарсия, който не игра на "Сейнт Джемсис Парк" заради контузия, се готви по специална програма и вероятно няма да е в състава за уикенда, но целта е да бъде готов за реванша срещу Нюкасъл в средата на следващата седмица.

В тренировката на тима на Ханзи Флик се включиха младите таланти от академията на Барса Едер Алер, Томи Маркес и Алваро Кортес, както и Шави Еспарт, който вече записа дебют за каталунците в мача срещу английския отбор.

