Ямал не тренира с Барселона

  • 12 март 2026 | 17:57
  • 325
  • 0

Звездата на Барселона Ламин Ямал не тренира тази сутрин с отбора на Барселона на първото занимание след равенството с Нюкасъл в Шампионската лига (1:1), в което испанският национал изравни от дузпа, пише вестник "Мундо Депортиво". Младият нападател не се чувства добре, според медията, но не е под съмнение за мача със Севиля в неделя в Ла Лига и се очаква да играе.

Ерик Гарсия, който не игра на "Сейнт Джемсис Парк" заради контузия, се готви по специална програма и вероятно няма да е в състава за уикенда, но целта е да бъде готов за реванша срещу Нюкасъл в средата на следващата седмица.

В тренировката на тима на Ханзи Флик се включиха младите таланти от академията на Барса Едер Алер, Томи Маркес и Алваро Кортес, както и Шави Еспарт, който вече записа дебют за каталунците в мача срещу английския отбор. 

