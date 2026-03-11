Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Галатасарай
  3. Трогателна хореография на феновете на Галатасарай просълзи Осимен

Трогателна хореография на феновете на Галатасарай просълзи Осимен

  • 11 март 2026 | 13:11
  • 992
  • 1

Емоционални моменти се разиграха на „Али Сами Йен“, тъй като преди първия съдийски сигнал на Галатасарай - Ливърпул, феновете на турския отбор направиха страхотна хореография за починалата майка на своя нападател Виктор Осимен и той се разплака.

Неубедителен Ливърпул претърпя познато разочарование срещу Галатасарай в Истанбул
Неубедителен Ливърпул претърпя познато разочарование срещу Галатасарай в Истанбул

В изключително емоционален момент Осимен не успя да сдържи сълзите си, виждайки впечатляващата хореография, подготвена от феновете на Галатасарай в негова чест, малко преди началото на мача срещу Ливърпул от Шампионската лига. Организираните фенове на турския отбор, ultrAslan, създадоха уникална хореография, посветена на житейския път на нигерийския нападател със следното послание: "Ние сме семейство, а семейството е всичко!" Тя изобразяваше майка му, него като дете, както и собствената му дъщеря, създавайки картина, която дълбоко докосна футболиста.

Атмосферата на стадиона стана още по-наситена, когато хиляди фенове започнаха да пеят "You Are My Childhood Love", изразявайки по този начин своята любов и подкрепа към Осимен. Нигерийският ас, видимо развълнуван от жеста, се насочи към трибуните, за да благодари на публиката, поздравявайки феновете за оказаната му чест. Галатасарай сподели съответното видео в официалните си профили в социалните мрежи.

Голмайсторът на свой ред се отплати за хореографията с асистенция за победното попадение на Марио Лемина , а след края на мача отпразнува успеха с 1:0 на терена заедно с дъщеря си Хейли, поздравявайки ултрасите.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Каза ли Ромеро на Тудор да замени Кински?

Каза ли Ромеро на Тудор да замени Кински?

  • 11 март 2026 | 10:47
  • 8822
  • 9
Атлетико постави рекорд в ШЛ и изравни постижение на Барселона

Атлетико постави рекорд в ШЛ и изравни постижение на Барселона

  • 11 март 2026 | 10:26
  • 1549
  • 4
Тудор изведе Тотнъм до унизителен антирекорд в клубната история

Тудор изведе Тотнъм до унизителен антирекорд в клубната история

  • 11 март 2026 | 09:57
  • 5311
  • 5
Тръмп приветства участието на Иран на Световното първенство, увери Инфантино

Тръмп приветства участието на Иран на Световното първенство, увери Инфантино

  • 11 март 2026 | 09:34
  • 2863
  • 0
Ще продължи ли приказката на Бодьо/Глимт в Шампионската лига?

Ще продължи ли приказката на Бодьо/Глимт в Шампионската лига?

  • 11 март 2026 | 07:50
  • 2233
  • 1
Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

  • 11 март 2026 | 07:27
  • 5472
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Кой къде стартира при титла на България - Левски и ЦСКА зависят от 18 първенства в Европа

Кой къде стартира при титла на България - Левски и ЦСКА зависят от 18 първенства в Европа

  • 11 март 2026 | 12:07
  • 12527
  • 46
Ще помогне ли на атаката на Левски левичарят от Осиек?

Ще помогне ли на атаката на Левски левичарят от Осиек?

  • 11 март 2026 | 12:53
  • 5889
  • 17
Дузпа отвъд добавеното време спаси Барселона срещу Нюкасъл в гладиаторска битка на "Сейнт Джеймсис Парк"

Дузпа отвъд добавеното време спаси Барселона срещу Нюкасъл в гладиаторска битка на "Сейнт Джеймсис Парк"

  • 10 март 2026 | 23:53
  • 58455
  • 216
Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

  • 11 март 2026 | 07:27
  • 5472
  • 14
Пари Сен Жермен и Челси обещават голяма битка за място на 1/4-финалите

Пари Сен Жермен и Челси обещават голяма битка за място на 1/4-финалите

  • 11 март 2026 | 07:01
  • 3837
  • 2
Арсенал се надява да реши всичко на "БайАрена"

Арсенал се надява да реши всичко на "БайАрена"

  • 11 март 2026 | 06:32
  • 4605
  • 9