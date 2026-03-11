Трогателна хореография на феновете на Галатасарай просълзи Осимен

Емоционални моменти се разиграха на „Али Сами Йен“, тъй като преди първия съдийски сигнал на Галатасарай - Ливърпул, феновете на турския отбор направиха страхотна хореография за починалата майка на своя нападател Виктор Осимен и той се разплака.

Неубедителен Ливърпул претърпя познато разочарование срещу Галатасарай в Истанбул

В изключително емоционален момент Осимен не успя да сдържи сълзите си, виждайки впечатляващата хореография, подготвена от феновете на Галатасарай в негова чест, малко преди началото на мача срещу Ливърпул от Шампионската лига. Организираните фенове на турския отбор, ultrAslan, създадоха уникална хореография, посветена на житейския път на нигерийския нападател със следното послание: "Ние сме семейство, а семейството е всичко!" Тя изобразяваше майка му, него като дете, както и собствената му дъщеря, създавайки картина, която дълбоко докосна футболиста.

We are family and family is everything! 💛❤️



Büyük Galatasaray taraftarından Liverpool maçı öncesinde yine harika bir koreografi! #GSvLIV #UCL pic.twitter.com/C9IG3UwRF3 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 10, 2026

Атмосферата на стадиона стана още по-наситена, когато хиляди фенове започнаха да пеят "You Are My Childhood Love", изразявайки по този начин своята любов и подкрепа към Осимен. Нигерийският ас, видимо развълнуван от жеста, се насочи към трибуните, за да благодари на публиката, поздравявайки феновете за оказаната му чест. Галатасарай сподели съответното видео в официалните си профили в социалните мрежи.

Голмайсторът на свой ред се отплати за хореографията с асистенция за победното попадение на Марио Лемина , а след края на мача отпразнува успеха с 1:0 на терена заедно с дъщеря си Хейли, поздравявайки ултрасите.

Victor Osimhen maç sonu kızı Hailey ile birlikte üçlü çektirdi.pic.twitter.com/GXh1pt5LhC — Peşindeyiz Galatasaray! (@PesindeyizApp) March 10, 2026

Снимки: Gettyimages