Атлетико обяви официално голямата промяна, гарнирана със завръщане на Давид Вийя

Атлетико Мадрид обяви, че пакетът акции на клуба официално е преминал към Apollo Sports Capital, а Давид Вийя се присъединява към управителния съвет.
Сделката беше финализирана в четвъртък (12/03), както официално обявиха "дюшекчиите" след извънредно общо събрание, проведено в офисите на клуба. В събранието участваха акционери, представляващи 98,66% от акционерния капитал, като всички решения бяха взети единодушно.
В рамките на новата ера беше одобрено и увеличение на акционерния капитал в размер на 100 милиона евро. Според съобщението този ход цели да подпомогне плановете за развитие на клуба.
Едно от най-значимите събития е включването на Давид Вийя в новия управителен съвет. Бившият испански нападател, един от героите при спечелването на шампионската титла през сезон 2013-14, изрази ентусиазма си от завръщането си.
„Много съм щастлив да се завърна в клуба с нови отговорности, но със същото желание да помагам на Атлетико Мадрид да става по-добър всяка година“, заяви Вийя и добави: „Клубът постигна значителен напредък през последните години и се надявам да допринеса за продължаването на успехите. Благодарен съм, че ме поканиха за тази роля.“