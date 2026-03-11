Популярни
Хулиан Алварес призна, че не знае дали ще остане в Атлетико

  • 11 март 2026 | 14:27
Нападателят на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес призна, че не е сигурен дали ще остане в клуба след края на този сезон, макар и за пореден път да подчерта, че не обръща внимание на слуховете за негов потенциален трансфер в Барселона

“Не знам дали ще остана. Може би да, може би не, никога не се знае. Тук съм много щастлив. Този въпрос после излиза навсякъде, но аз съм щастлив. Мисля за всекидневието и работя, за да се подобрявам и да давам всичко от себе си. Никога не съм казвал нищо, нито съм говорил лошо за клуба. Много съм благодарен, като хората ми показват своята привързаност, така че съм доста радостен. Няма какво да кажа за слуховете за Барселона. Това са неща, които се обсъждат, най-вече в социалните мрежи. Всеки изразява своето мнение и настава бъркотия. Аз въобще нищо не съм казвал. Тук съм добре и съм много доволен, като се боря във всички турнири. Добре сме в Шампионската лига, а за Купата на краля сме на финал”, коментира Алварес след победата с 5:2 над Тотнъм.

Той също така не спести похвалите си за капитана Антоан Гризман, изразявайки надежда, че той ще остане в Атлетико Мадрид въпреки интереса на американския Орландо Сити. “Впечатляваща е класата, с която разполага. Също така е лидер и има голямо значение за състава. Справя се брилянтно и ни помага много, когато е в подобна форма. Дано да продължава така, той е гений и образец. Въобще не съм наясно със ситуацията му, не следя социалните мрежи. Дано да остане при нас, защото имаме нужда от него”, продължи аржентинецът.

Алварес беше попитан и за двата си гола за снощния успех в Шампионската лига. “Това ми помага в личен план, но винаги съм се чувствал добре. Просто бях в лоша серия. Бях в период, в който не можех да бележа, но винаги се раздавам 100%. Съотборниците ми го знаят и го оценяват. Това е, което мога да контролирам. По-доброто или по-лошото представяне е част от футбола. Не ми се получаваше, но като се има предвид, че съм нападател, както и какво представлявам и какво чувствам към този отбор, искам да помагам с голове и асистенции”, добави той.

