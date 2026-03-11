Гризман гарантира, че ще остане в Атлетико поне до края на сезона

Нападателят Антоан Гризман ще остане в Атлетико Мадрид до края на сезона. Това декларира самият той след победата на тима му над Тотнъм с 5:2 в първия мач от осминафиналите на Шампионската лига, като реваншът е след седмица. В последните седмици упорито върви информация, че 34-годишният играч ще премине още сега в Орландо Сити от Мейджър Лийг Сокър.
"Чувствам се добре тук, изпитвам огромно удоволствие, мисля, че това, което правя на терена, говори за мен. Ще видим, моята идея е да стигна до края", коментира бившият френски национал пред телевизия Movistar. Атлетико ще играе и във финала за Купата на краля срещу Реал Сосиедад на 18 април. "Това е моята цел, моята мечта и се надявам, че можем да постигнем нещо голямо", добави Гризман, който преследва първи трофей с тима от испанската столица от осем години насам.
Спортният директор Матеу Алемани също отхвърли възможността Гризман да напусне преди края на сезона. "Както вече казах, той има договор за този сезон, както и за още два. Антоан е легенда, той е в изключителна форма. Феновете ни го аплодират, както винаги, и той ще остане с нас”, увери той.
Именно французинът е голмайстор №1 в историята на Атлетико с 211 попадения в 485 мача във всички турнири. За последно той спечели Лига Европа и Суперкупата на Европа с тима през 2018 година. Гризман се отчете с гол и асистенция и при убедителния успех срещу Тотнъм във вторник.