Гризман гарантира, че ще остане в Атлетико поне до края на сезона

Нападателят Антоан Гризман ще остане в Атлетико Мадрид до края на сезона. Това декларира самият той след победата на тима му над Тотнъм с 5:2 в първия мач от осминафиналите на Шампионската лига, като реваншът е след седмица. В последните седмици упорито върви информация, че 34-годишният играч ще премине още сега в Орландо Сити от Мейджър Лийг Сокър.

"Чувствам се добре тук, изпитвам огромно удоволствие, мисля, че това, което правя на терена, говори за мен. Ще видим, моята идея е да стигна до края", коментира бившият френски национал пред телевизия Movistar. Атлетико ще играе и във финала за Купата на краля срещу Реал Сосиедад на 18 април. "Това е моята цел, моята мечта и се надявам, че можем да постигнем нещо голямо", добави Гризман, който преследва първи трофей с тима от испанската столица от осем години насам.

🚨 BREAKING: Antoine Griezmann confirms he’s not going to MLS now. ❤️🤍



“I’m very happy here and enjoying myself a lot. The idea is to reach the UCL FINAL and win the Copa del Rey with Atlético, which is my dream”, Griezmann says. pic.twitter.com/OQshWF74jW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 10, 2026

Спортният директор Матеу Алемани също отхвърли възможността Гризман да напусне преди края на сезона. "Както вече казах, той има договор за този сезон, както и за още два. Антоан е легенда, той е в изключителна форма. Феновете ни го аплодират, както винаги, и той ще остане с нас”, увери той.

Именно французинът е голмайстор №1 в историята на Атлетико с 211 попадения в 485 мача във всички турнири. За последно той спечели Лига Европа и Суперкупата на Европа с тима през 2018 година. Гризман се отчете с гол и асистенция и при убедителния успех срещу Тотнъм във вторник.