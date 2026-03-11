Алфонсо Дейвис се разплака след поредната си контузия

Защитникът на Байерн (Мюнхен) Алфонсо Дейвис напусна терена в мача с Аталанта от Шампионската лига, облян в сълзи, след като получи поредната си контузия. Канадският национал точно се бе върнал в игра след възстановяване от скъсано мускулно влакно, като смени Конрад Лаймер на почивката. Но той се върна на пейката след само 21 минути на терена, след като се свлече на игрището. Все още не се ясни причините за контузията.

Кариерата на Дейвис е съпътствана от контузии, като той пропусна вече половината от настоящия сезон заради скъсана кръстна връзка. В добавеното време Джамал Мусиала, който вкара шестия гол за Байерн, и вратарят Йонас Убриг също напуснаха терена с контузии. Урбиг, който замени контузения титуляр Мануел Нойер, получи лекарска помощ на терена.

Alphonso Davies can't catch a break away from injuries... he left the pitch in tears after only managing to play 25 minutes 🤕😭



46' ⏰ Subbed On

71' ⏰ Subbed Off pic.twitter.com/Fqn1MojjdP — OneFootball (@OneFootball) March 10, 2026

Членът на спортният борд на клуба Макс Еберл заяви, че контузията на Мусиала е "най-малко сериозна", докато треньорът Венсан Компани добави, че не е сигурен, че е "нещо, което ще го държи извън терена". Мусиала се завърна наскоро след сериозна травма, получена на Световното клубно първенство миналото лято.

Еберл добави, че Дейвис "за съжаление" има друг мускулен проблем, докато Урбиг "има главоболие".

Байерн има мач срещу Байер (Леверкузен) в събота в Бундеслигата.

Следвай ни:

Снимки: Imago