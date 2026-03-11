Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Алфонсо Дейвис се разплака след поредната си контузия

Алфонсо Дейвис се разплака след поредната си контузия

  • 11 март 2026 | 11:18
  • 940
  • 0

Защитникът на Байерн (Мюнхен) Алфонсо Дейвис напусна терена в мача с Аталанта от Шампионската лига, облян в сълзи, след като получи поредната си контузия. Канадският национал точно се бе върнал в игра след възстановяване от скъсано мускулно влакно, като смени Конрад Лаймер на почивката. Но той се върна на пейката след само 21 минути на терена, след като се свлече на игрището. Все още не се ясни причините за контузията.

Кариерата на Дейвис е съпътствана от контузии, като той пропусна вече половината от настоящия сезон заради скъсана кръстна връзка. В добавеното време Джамал Мусиала, който вкара шестия гол за Байерн, и вратарят Йонас Убриг също напуснаха терена с контузии. Урбиг, който замени контузения титуляр Мануел Нойер, получи лекарска помощ на терена.

Членът на спортният борд на клуба Макс Еберл заяви, че контузията на Мусиала е "най-малко сериозна", докато треньорът Венсан Компани добави, че не е сигурен, че е "нещо, което ще го държи извън терена". Мусиала се завърна наскоро след сериозна травма, получена на Световното клубно първенство миналото лято.

Еберл добави, че Дейвис "за съжаление" има друг мускулен проблем, докато Урбиг "има главоболие".

Байерн има мач срещу Байер (Леверкузен) в събота в Бундеслигата. 

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Каза ли Ромеро на Тудор да замени Кински?

Каза ли Ромеро на Тудор да замени Кински?

  • 11 март 2026 | 10:47
  • 5805
  • 7
Атлетико постави рекорд в ШЛ и изравни постижение на Барселона

Атлетико постави рекорд в ШЛ и изравни постижение на Барселона

  • 11 март 2026 | 10:26
  • 1177
  • 3
Тудор изведе Тотнъм до унизителен антирекорд в клубната история

Тудор изведе Тотнъм до унизителен антирекорд в клубната история

  • 11 март 2026 | 09:57
  • 3900
  • 3
Тръмп приветства участието на Иран на Световното първенство, увери Инфантино

Тръмп приветства участието на Иран на Световното първенство, увери Инфантино

  • 11 март 2026 | 09:34
  • 2423
  • 0
Ще продължи ли приказката на Бодьо/Глимт в Шампионската лига?

Ще продължи ли приказката на Бодьо/Глимт в Шампионската лига?

  • 11 март 2026 | 07:50
  • 2073
  • 0
Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

  • 11 март 2026 | 07:27
  • 4592
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Кой къде стартира при титла на България - Левски и ЦСКА зависят от 18 първенства в Европа

Кой къде стартира при титла на България - Левски и ЦСКА зависят от 18 първенства в Европа

  • 11 март 2026 | 12:07
  • 5176
  • 5
Дузпа отвъд добавеното време спаси Барселона срещу Нюкасъл в гладиаторска битка на "Сейнт Джеймсис Парк"

Дузпа отвъд добавеното време спаси Барселона срещу Нюкасъл в гладиаторска битка на "Сейнт Джеймсис Парк"

  • 10 март 2026 | 23:53
  • 56538
  • 210
Безпощаден Байерн отчая Аталанта още в първия мач

Безпощаден Байерн отчая Аталанта още в първия мач

  • 10 март 2026 | 23:54
  • 51162
  • 19
Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

  • 11 март 2026 | 07:27
  • 4592
  • 12
Пари Сен Жермен и Челси обещават голяма битка за място на 1/4-финалите

Пари Сен Жермен и Челси обещават голяма битка за място на 1/4-финалите

  • 11 март 2026 | 07:01
  • 3409
  • 1
Арсенал се надява да реши всичко на "БайАрена"

Арсенал се надява да реши всичко на "БайАрена"

  • 11 март 2026 | 06:32
  • 4093
  • 6