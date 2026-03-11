Потвърдено: Реал Мадрид ще бори Манчестър Сити без Мбапе и още шестима играчи

От Реал Мадрид публикуваха състава, на който наставникът Алваро Арбелоа ще разчита за днешния сблъсък с Манчестър Сити на “Бернабеу” от 1/8-финалите на Шампионската лига.

Очаквано “лос бланкос” ще са без контузения си голмайстор Килиан Мбапе, за когото “Екип” подозира, че може да бъде включен в групата за реванша в Англия след седмица, при благоприятен резултат тази вечер. Извън списъка на Арбелоа от 23 имена отсъстват още седем играчи поради травми: Дейвид Алаба, Едер Милитао, Алваро Карерас, Дани Себайос, Джуд Белингам и Родриго.

За сметка на това, в състава се завръщат Едуардо Камавинга, Дийн Хаусен и Франко Мастантуоно, които пропуснаха победата над Селта с 2:1, първият заради дентален проблем, а другите двама заради наказания. Освен това са повикани цели петима юноши: Диего Агуадо, Хорхе Сестеро, Мануел Анхел, Сесар Паласиос и Тиаго Питарч.

