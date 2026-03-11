Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Потвърдено: Реал Мадрид ще бори Манчестър Сити без Мбапе и още шестима играчи

Потвърдено: Реал Мадрид ще бори Манчестър Сити без Мбапе и още шестима играчи

  • 11 март 2026 | 13:39
  • 1365
  • 0

От Реал Мадрид публикуваха състава, на който наставникът Алваро Арбелоа ще разчита за днешния сблъсък с Манчестър Сити на “Бернабеу” от 1/8-финалите на Шампионската лига.

Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане
Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

Очаквано “лос бланкос” ще са без контузения си голмайстор Килиан Мбапе, за когото “Екип” подозира, че може да бъде включен в групата за реванша в Англия след седмица, при благоприятен резултат тази вечер. Извън списъка на Арбелоа от 23 имена отсъстват още седем играчи поради травми: Дейвид Алаба, Едер Милитао, Алваро Карерас, Дани Себайос, Джуд Белингам и Родриго.

За сметка на това, в състава се завръщат Едуардо Камавинга, Дийн Хаусен и Франко Мастантуоно, които пропуснаха победата над Селта с 2:1, първият заради дентален проблем, а другите двама заради наказания. Освен това са повикани цели петима юноши: Диего Агуадо, Хорхе Сестеро, Мануел Анхел, Сесар Паласиос и Тиаго Питарч.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Каза ли Ромеро на Тудор да замени Кински?

Каза ли Ромеро на Тудор да замени Кински?

  • 11 март 2026 | 10:47
  • 8850
  • 9
Атлетико постави рекорд в ШЛ и изравни постижение на Барселона

Атлетико постави рекорд в ШЛ и изравни постижение на Барселона

  • 11 март 2026 | 10:26
  • 1557
  • 4
Тудор изведе Тотнъм до унизителен антирекорд в клубната история

Тудор изведе Тотнъм до унизителен антирекорд в клубната история

  • 11 март 2026 | 09:57
  • 5321
  • 5
Тръмп приветства участието на Иран на Световното първенство, увери Инфантино

Тръмп приветства участието на Иран на Световното първенство, увери Инфантино

  • 11 март 2026 | 09:34
  • 2866
  • 0
Ще продължи ли приказката на Бодьо/Глимт в Шампионската лига?

Ще продължи ли приказката на Бодьо/Глимт в Шампионската лига?

  • 11 март 2026 | 07:50
  • 2233
  • 1
Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

  • 11 март 2026 | 07:27
  • 5482
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

Кой къде стартира при титла на България - Левски и ЦСКА зависят от 18 първенства в Европа

Кой къде стартира при титла на България - Левски и ЦСКА зависят от 18 първенства в Европа

  • 11 март 2026 | 12:07
  • 12589
  • 46
Ще помогне ли на атаката на Левски левичарят от Осиек?

Ще помогне ли на атаката на Левски левичарят от Осиек?

  • 11 март 2026 | 12:53
  • 5960
  • 17
Дузпа отвъд добавеното време спаси Барселона срещу Нюкасъл в гладиаторска битка на "Сейнт Джеймсис Парк"

Дузпа отвъд добавеното време спаси Барселона срещу Нюкасъл в гладиаторска битка на "Сейнт Джеймсис Парк"

  • 10 март 2026 | 23:53
  • 58474
  • 216
Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

  • 11 март 2026 | 07:27
  • 5482
  • 15
Пари Сен Жермен и Челси обещават голяма битка за място на 1/4-финалите

Пари Сен Жермен и Челси обещават голяма битка за място на 1/4-финалите

  • 11 март 2026 | 07:01
  • 3845
  • 2
Арсенал се надява да реши всичко на "БайАрена"

Арсенал се надява да реши всичко на "БайАрена"

  • 11 март 2026 | 06:32
  • 4609
  • 9