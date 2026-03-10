Гуардиола: Ако бъдеш елиминиран, нека е защото противникът е бил по-добър

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола бе категоричен, че той иска неговият отбор да покаже най-доброто си лице в утрешното гостуване на Реал Мадрид. Каталунецът обясни, че “гражданите” ще искат да демонстрират стила си и да се покажат в истинската си светлина, опитвайки се да достигнат до следващата фаза на Шампионската лига.

“Първият път на този стадион винаги е различен. Имаме нови футболисти, които тепърва ще попаднат в подобни ситуации, но се надяваме да продължим. Емоциите влизат в действие, особено когато играеш зле. Ние не сме тук за първи път, но все пак мачовете в Шампионската лига са такива, че никога не знаеш какво би могло да се случи. Съвременният футбол е непредвидим. Трябва да излезеш, да погледнеш противника в очите и да опиташ да продължиш. Така е на големите стадиони, срещу големите отбори. Това са 180 минути, в които ще трябва да се справяме с добри и лоши моменти. И все пак излизаме единайсет срещу единайсет. Трябва да направим някои ротации, защото имахме контузии през сезона и искаме всички играчи да са свежи и във форма, но целта ни е да вземем добър резултат,” обясни бившият наставник на Барселона.

Треньорът на Манчестър Сити засегна и темата със стила на тима, който претърпя еволюция в определени отношения в последната година.

“Искаме да бъдем проактивни, да владеем топката, но и да не правим много грешки, защото всяка грешка в Шампионската лига се наказва. Това ни определя като отбор. Не можеш да бъдеш перфектен десет години. Понякога се налага да започнеш отначало с нови футболисти, но това е, с което разполагаме. Трябва да прецениш как искаш да играеш, да си наясно със себе си. Сега трябва да покажем, че сме най-добрите, но и в същото време да бъдем себе си. В един подобен мач има много фактори, които могат да бъдат променливи, футболът е непредсказуем, но все пак трябва да играем по-добре от противника. Понякога може да не играеш добре и все пак трябва да се придържаш към това, което си. Ако бъдеш елиминиран, нека е защото противникът е бил по-добър. Но трябва да се опиташ,” продължи Гуардиола.

Той отказа да дава категорични оценки и съвети на своя колега Алваро Арбелоа, който застана начело на Реал Мадрид преди няколко седмици, но до момента показва колебливи резултати.

“Не съм се изправял досега срещу Алваро Арбелоа, не го познавам добре. Той със сигурност ни познава, направи някои корекции, ние също ще променим някои неща, но няма да има големи изненади. Не давам съвети на хора, които не познавам. Имам добри отношения с Чаби Алонсо, но не и с Арбелоа. Те имат прилики като треньори, но всеки има своите особености, а и имат много контузии. И все пак Реал Мадрид винаги си е Реал Мадрид, другото са нюанси,” сподели вижданията си за противника Гуардиола.

В края на своята пресконференция специалистът се насочи към заплахата, която представлява играч като Винисиус. Мадридчани няма да могат да разчитат на цели осем играчи в лицето на Килиан Мбапе, Джуд Белингам. Едер Милитао, Давид Алаба, Дани Себайос, Родриго и Алваро Карерас.

“Винисиус? Той е постоянна заплаха, така че ще е трудно. Преди имахме Кайл Уокър. Ще се опитаме да бъдем много компактни в задни позиции и да противодействаме на темпото му. Много пъти не можеш да контролираш ситуацията, така че сме наясно със ситуацията. Ще се опитаме да наложим нашия стил на игра и да ограничим участието му,” завърши Гуардиола.

