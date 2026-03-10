Популярни
Арбелоа: Излизаме да спечелим срещу Ман Сити, ще се нуждаем от най-добрия Винисиус

  • 10 март 2026 | 15:11
  • 2158
  • 4

Наставникът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа говори пред медиите преди утрешния първи осминафинален двубой в Шампионската лига срещу Манчестър Сити.

“Дали винаги сме фаворитите? Ние сме Реал Мадрид и никога не се чувстваме по-малко от никого. Утре имаме голям съперник, който всички познаваме добре и знаем колко е сложно да се изправим срещу тях... но ще го направим, гледайки ги в очите.

Труден мач, но интересен и очакван от феновете. Ще излезем на терена, за да спечелим мача, и ще бъдем много мотивирани. Шампионската лига е важна за всички нас. Мотивиращо е да преживееш осминафинал в Шампионската лига; да преживееш вечер като утрешната. Това е много мотивиращо. Дали равенството ще е добър резултат? Ние излизаме да победим утре. Ще бъде страхотно преживяване. Много ми се иска. Трябва да пазим много хора. Имат много добри индивидуални играчи, но също така знаят как да играят като отбор”, започна Арбелоа.

След това наставникът продължи с новините около отбора. “Коляното на Мбапе? Много по-добре е, всичко е въпрос на ден за ден. Цялата тази седмица беше много положителна и той се завърна с отлични усещания.

Винисиус? Той е важен, когато е на терена, имаме много контузени... става все по-важен, той е нашата офанзивна крепост и се нуждаем от най-добрата негова версия, ако искаме да елиминираме Сити. Камавинга е много по-добре, готов е за утре. Във Виго младите ни играчи не се разпретрепериха. Много от тях могат да ни помогнат много.

"Гуардиола винаги има подготвена изненада и трябва да се мисли за вариантите, които може да има. Бих се изненадал, ако утре не видя някаква промяна. Човек трябва винаги да е подготвен, когато се изправя срещу играч като Пеп", отдаде заслуженото на колегата си Арбелоа.

“Лапорта? Мисля, че той е този, който е удвоил плащанията към Негреира. Няма нужда да казваме много повече”, каза още Арбелоа.

Австралия ще даде убежище на петте ирански футболистки след призива на Тръмп

  • 10 март 2026 | 10:29
  • 3561
  • 2
Тудор: Приоритет на Тотнъм е Премиър лийг, но това не значи, че не искаме да продължим напред в ШЛ

  • 10 март 2026 | 10:00
  • 2574
  • 6
Барселона ще търси нова победа срещу Нюкасъл

  • 10 март 2026 | 08:07
  • 6228
  • 10
Аталанта мечтае за нещо много голямо срещу Байерн

  • 10 март 2026 | 07:48
  • 3421
  • 5
Ливърпул на поправителен изпит край "Босфора"

  • 10 март 2026 | 07:17
  • 8214
  • 12
Бернардо Силва може да премине в ПСЖ

  • 10 март 2026 | 03:26
  • 2836
  • 0
БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

  • 10 март 2026 | 15:23
  • 16067
  • 82
Илия Петков е гост в Block Out

  • 10 март 2026 | 15:26
  • 1148
  • 0
Локо (Пловдив) с гневна декларация след мача с Левски

  • 10 март 2026 | 12:55
  • 24713
  • 116
Имаше ли дузпа за "сините": мнението на съдията от Левски - ЦСКА 7:1

  • 10 март 2026 | 13:13
  • 21778
  • 75
Падна още една треньорска глава в efbet Лига

  • 10 март 2026 | 11:26
  • 30618
  • 20
Анализът на Нико Петров: Ваксината срещу Левски е да играеш в 5-4-1

  • 10 март 2026 | 15:45
  • 2098
  • 3