Пет от иранските националки са избягали от хотела си, Тръмп призова Австралия да им даде политическо убежище

Пет футболистки от женския национален отбор на Иран са напуснали хотела си в Австралия и в момента се намират в безопасност в къща, управлявана от Австралийската федерална полиция, съобщава ексклузивно “Тhe Athletic”.

Няма връзка с иранските футболистки, които не пяха химна

Източници с пряка информация за случващото се, които говорят анонимно поради продължаващата опасност, пред която е изправен отборът, твърдят, че операцията е била проведена след финалния мач на Иран в Азиатската купа за жени срещу Филипините в Австралия, като полицията е помогнала на петте лица да напуснат хотела рано в понеделник вечерта местно време.

Oтборът е бил уведомен за възможностите си от представители на австралийското правителство по-рано през седмицата. За отсъствието на петте състезателки на планираната вечеря на отбора е било установено именно снощи местно време.

След ударите на САЩ и Израел срещу Иран и последвалите ответни действия и военни операции в Близкия изток, националките на персийската държава бяха обявени за „предатели във време на война“ от държавната телевизия. Причината е, че футболиските не изпяха националния химн на откриващия мач от Азиатската купа срещу Южна Корея. Този им жест бе разчетен като протест на футболистките срещу режима в страната им и представители на режима на аятоласите призоваха за сурово наказание.

След това обаче женският отбор изпя химна и направи военен поздрав в следващите си два мача, загубени от Австралия и Филипините. Опасенията за безопасността на отбора са довели до дискусии на правителствено ниво през уикенда, като ФИФА и Азиатската футболна конфедерация, са участвали в разговорите.

Наблюдателни хора в социалните мрежи забелязаха също, че някои от иранските националки използват международно признатия жест „Сигнал за помощ“. Това бе заснето при движението на автобуса на отбора след последния им мач в турнира.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп също взе отношение по казуса в социалната мрежа Truth Social: “Австралия прави ужасна хуманитарна грешка, като позволява на националния отбор по футбол на жените на Иран да бъде принуден да се върне в Иран, където най-вероятно ще бъдат убити. Не го правете, г-н министър-председател, дайте им УБЕЖИЩЕ. САЩ ще ги приеме, ако вие не го направите. Благодаря ви за вниманието към този въпрос”.