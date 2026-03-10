Треньорът на Леверкузен: Арсенал е ясен фаворит, но вече показахме, че можем да побеждаваме големи отбори

Треньорът на Байер (Леверкузен) Каспер Юлманд говори пред медиите преди утрешното домакинство на Арсенал в първи осминафинален мач от Шампионската лига. “Артилеристите” имат само победи дотук в турнира на богатите, а и са лидери в Премиър лийг.

„Арсенал е може би най-добрият отбор в Европа в момента. Те завършиха на първо място в груповата фаза на Шампионската лига и спечелиха всичките си мачове, отбелязаха най-много голове и допуснаха най-малко. Това е едно от най-трудните предизвикателства, но ние наистина го очакваме с нетърпение! Искаме да се насладим на големи мачове като този заедно с нашите фенове”, започна Юлманд.

"It’s a big challenge but we are ready." pic.twitter.com/j2CsT3EtvU — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) March 10, 2026

“Разбира се, Арсенал са ясните фаворити. Но през този сезон вече показахме срещу много големи отбори като Манчестър Сити, Борусия (Дортмунд) и РБ Лайпциг, че можем да ги победим. И както всички знаем, във футбола всичко е възможно. Просто трябва да вярваш в това. Вярата в себе си е изключително важна. Ето защо влизаме в мача с увереност и ще дадем всичко от себе си у дома, за да постигнем добър резултат за реванша”, добави наставника на “аспирините”.

Датският специалист не пропусна да похвали и колегата си Микел Артета и силата на Арсенал при статични положения: “Това е голямо предизвикателство, те го правят много добре и са един от най-добрите отбори по отношение на силата при статичните положения.“

Нападателят Патрик Шик се завръща в състава след контузия, но е малко вероятно да започне в стартовия състав за мача от Шампионската лига в сряда срещу Арсенал, като най-вероятно Кристиан Кофане ще води атаката на "аспирините".

Снимки: Imago