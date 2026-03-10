Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  3. Треньорът на Леверкузен: Арсенал е ясен фаворит, но вече показахме, че можем да побеждаваме големи отбори

Треньорът на Леверкузен: Арсенал е ясен фаворит, но вече показахме, че можем да побеждаваме големи отбори

  • 10 март 2026 | 17:04
  • 308
  • 0
Треньорът на Леверкузен: Арсенал е ясен фаворит, но вече показахме, че можем да побеждаваме големи отбори

Треньорът на Байер (Леверкузен) Каспер Юлманд говори пред медиите преди утрешното домакинство на Арсенал в първи осминафинален мач от Шампионската лига. “Артилеристите” имат само победи дотук в турнира на богатите, а и са лидери в Премиър лийг.

Арсенал е може би най-добрият отбор в Европа в момента. Те завършиха на първо място в груповата фаза на Шампионската лига и спечелиха всичките си мачове, отбелязаха най-много голове и допуснаха най-малко. Това е едно от най-трудните предизвикателства, но ние наистина го очакваме с нетърпение! Искаме да се насладим на големи мачове като този заедно с нашите фенове”, започна Юлманд.

“Разбира се, Арсенал са ясните фаворити. Но през този сезон вече показахме срещу много големи отбори като Манчестър Сити, Борусия (Дортмунд) и РБ Лайпциг, че можем да ги победим. И както всички знаем, във футбола всичко е възможно. Просто трябва да вярваш в това. Вярата в себе си е изключително важна. Ето защо влизаме в мача с увереност и ще дадем всичко от себе си у дома, за да постигнем добър резултат за реванша”, добави наставника на “аспирините”.

Датският специалист не пропусна да похвали и колегата си Микел Артета и силата на Арсенал при статични положения: “Това е голямо предизвикателство, те го правят много добре и са един от най-добрите отбори по отношение на силата при статичните положения.“

Нападателят Патрик Шик се завръща в състава след контузия, но е малко вероятно да започне в стартовия състав за мача от Шампионската лига в сряда срещу Арсенал, като най-вероятно Кристиан Кофане ще води атаката на "аспирините".

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Бивш германски национал с нови грозни изцепки

Бивш германски национал с нови грозни изцепки

  • 10 март 2026 | 16:48
  • 1486
  • 1
ФИФА съкращава бюджета за Световното първенство с над 100 милиона

ФИФА съкращава бюджета за Световното първенство с над 100 милиона

  • 10 март 2026 | 16:31
  • 580
  • 0
Хвича се врече във вярност на Пари Сен Жермен на фона на нарастващите слухове за бъдещето си

Хвича се врече във вярност на Пари Сен Жермен на фона на нарастващите слухове за бъдещето си

  • 10 март 2026 | 16:27
  • 716
  • 2
Чуквуемека ще играе за Австрия

Чуквуемека ще играе за Австрия

  • 10 март 2026 | 16:02
  • 714
  • 0
Луис Енрике: В такива мачове прекомерната мотивация може да бъде проблем

Луис Енрике: В такива мачове прекомерната мотивация може да бъде проблем

  • 10 март 2026 | 15:33
  • 576
  • 0
Барса получи следващия лиценз и ще посрещне Севиля пред над 62 000 зрители

Барса получи следващия лиценз и ще посрещне Севиля пред над 62 000 зрители

  • 10 март 2026 | 15:12
  • 4438
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Марко Дуганджич подписа договор с Левски

Официално: Марко Дуганджич подписа договор с Левски

  • 10 март 2026 | 17:41
  • 4310
  • 4
БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

  • 10 март 2026 | 15:23
  • 28407
  • 151
Илия Петков е гост в Block Out: Чувствахме се в безопасност в Дубай

Илия Петков е гост в Block Out: Чувствахме се в безопасност в Дубай

  • 10 март 2026 | 17:56
  • 4591
  • 0
Локо (Пловдив) с гневна декларация след мача с Левски

Локо (Пловдив) с гневна декларация след мача с Левски

  • 10 март 2026 | 12:55
  • 28556
  • 120
Имаше ли дузпа за "сините": мнението на съдията от Левски - ЦСКА 7:1

Имаше ли дузпа за "сините": мнението на съдията от Левски - ЦСКА 7:1

  • 10 март 2026 | 13:13
  • 26981
  • 87
Падна още една треньорска глава в efbet Лига

Падна още една треньорска глава в efbet Лига

  • 10 март 2026 | 11:26
  • 35312
  • 20