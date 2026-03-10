Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Карабах следи Мустафа Сангаре

Карабах следи Мустафа Сангаре

  • 10 март 2026 | 12:44
  • 430
  • 0
Карабах следи Мустафа Сангаре

Карабах води преговори с Левски за привличането на нападателя на "сините" Мустафа Сангаре. Това твърди журналистът в Азербайджан Фуад Алакбаров.

Сангаре претърпя успешна операция на коляното
Сангаре претърпя успешна операция на коляното

Карабах иска да се подписи с национала на Мали от лятото, като от Левски ще се опитат да вземат добри пари за Сангаре, който в момента се възстановява след операция на коляното, и се очаква да се върне в игра за последните решителни мачове от сезона.

Карабах е редовен участник в Шампионската лига, като през настоящия сезон дори успя да преодолее основната фаза, но загуби в плейофите от Нюкасъл след тежка загуба у дома с 1:6 и достойно поражение в реванша на Острова с 2:3.

Мустафа Сангаре играе втори сезон при "сините", като до момента от клуба отказаха някои оферти за тарана, роден във Франция, като най-настоятелен бе туризийският гранд Есперанс. Нападателят може да получава много по-голяма заплата в Карабах.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Югозападният финал за купата на АФЛ в София

Югозападният финал за купата на АФЛ в София

  • 10 март 2026 | 10:41
  • 711
  • 1
Адалберт Зафиров: ЦСКА трябва да има изграден стил и другите да се съобразяват с него

Адалберт Зафиров: ЦСКА трябва да има изграден стил и другите да се съобразяват с него

  • 10 март 2026 | 10:13
  • 3814
  • 38
"Соколите" се готвят за трудни срещи

"Соколите" се готвят за трудни срещи

  • 10 март 2026 | 09:41
  • 643
  • 5
Найденов коментира дузпата за Левски, нарече "син" бранител "бостънският удушвач"

Найденов коментира дузпата за Левски, нарече "син" бранител "бостънският удушвач"

  • 10 март 2026 | 09:29
  • 16249
  • 67
Капитанът на ЦСКА 1948 не подписал вътрешния правилник и отпаднал от групата

Капитанът на ЦСКА 1948 не подписал вътрешния правилник и отпаднал от групата

  • 10 март 2026 | 09:12
  • 3910
  • 0
Мартин Методиев: Всичко може да се случи

Мартин Методиев: Всичко може да се случи

  • 10 март 2026 | 08:52
  • 814
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пловдив) с гневна декларация след мача с Левски

Локо (Пловдив) с гневна декларация след мача с Левски

  • 10 март 2026 | 12:55
  • 6837
  • 19
Имаше ли дузпа за "сините": мнението на съдията от Левски - ЦСКА 7:1

Имаше ли дузпа за "сините": мнението на съдията от Левски - ЦСКА 7:1

  • 10 март 2026 | 13:13
  • 3292
  • 10
Падна още една треньорска глава в efbet Лига

Падна още една треньорска глава в efbet Лига

  • 10 март 2026 | 11:26
  • 17959
  • 15
Започнаха да "преместват" втория терен на Панчарево

Започнаха да "преместват" втория терен на Панчарево

  • 10 март 2026 | 11:11
  • 7377
  • 17
Адалберт Зафиров: ЦСКА трябва да има изграден стил и другите да се съобразяват с него

Адалберт Зафиров: ЦСКА трябва да има изграден стил и другите да се съобразяват с него

  • 10 март 2026 | 10:13
  • 3814
  • 38
Гавалюгов блести с 23 точки, победна тройка и "Лека нощ" за Санта Клара

Гавалюгов блести с 23 точки, победна тройка и "Лека нощ" за Санта Клара

  • 10 март 2026 | 10:49
  • 3510
  • 1