Карабах следи Мустафа Сангаре

Карабах води преговори с Левски за привличането на нападателя на "сините" Мустафа Сангаре. Това твърди журналистът в Азербайджан Фуад Алакбаров.

Сангаре претърпя успешна операция на коляното

Карабах иска да се подписи с национала на Мали от лятото, като от Левски ще се опитат да вземат добри пари за Сангаре, който в момента се възстановява след операция на коляното, и се очаква да се върне в игра за последните решителни мачове от сезона.

Карабах е редовен участник в Шампионската лига, като през настоящия сезон дори успя да преодолее основната фаза, но загуби в плейофите от Нюкасъл след тежка загуба у дома с 1:6 и достойно поражение в реванша на Острова с 2:3.

Мустафа Сангаре играе втори сезон при "сините", като до момента от клуба отказаха някои оферти за тарана, роден във Франция, като най-настоятелен бе туризийският гранд Есперанс. Нападателят може да получава много по-голяма заплата в Карабах.