Левски честити юбилей на голмайстор от 7:2

  10 март 2026
Левски честити 80-годишния юбилей на бивши полузащитник Янко Кирилов. "Юношата на клуба е роден на 10 март 1946 година. Играе за „сините“ между 1960 и 1978 година. В този период записва 199 мача и вкарва 42 гола. Двукратен шампион на България с Левски (1976/68 и 1969/70 година) и трикратен носител на Купата на страната (1967, 1970 и 1971 година). Янко Кирилов дебютира за Левски на 15 години, 2 месеца и 11 дни.

За първи път излиза със синята фланелка, като титуляр срещу Миньор (Перник) на 21 май 1961 година на националния стадион „Васил Левски“ в мач от първенството на „А“ група. На 17 ноември 1968 година вкарва третия гол за Левски при паметната победа със 7:2 над ЦСКА Червено знаме на Националния стадион „Васил Левски“. Има 6 мача и 1 гол за националния отбор на България.

ПФК Левски честити празника на Янко Кирилов и му пожелава много здраве, дълголетие и бъдещи щастливи мигове с любимия „син“ тим", написаха от "Герена".  

