  1. Sportal.bg
  2. Левски
Обещаващ дебют за Стипе Вуликич

  • 10 март 2026 | 11:25
  • 2535
  • 9

Новото попълнение на Левски Стипе Вуликич направи успешен дебют за “сините”. Хърватинът започна като титуляр и остана на терена 90 минути при трудната победа с 1:0 над Локомотив (Пловдив). Защитникът си партнираше с Кристиян Димитров в центъра на отбраната, а при изнасяна на топката много често между тях се присъединяваше и Гашпер Търдин.

Статистиката сочи, че Вуликич е изиграл почти безгрешен мач срещу “смърфовете” и има 90% успешни действия на терена. Факт е, че през голяма част от срещата защитата на “сините” не бе поставяна под напрежение, но това не променя цифрите в полза на дебютанта за тима от “Герена”.

Особено впечатляваща е точността на пасовете му - 78 точни от 80 (98%), включително 31 от 33 напред и 11 от 11 към последната третина, което говори за увереност при прогресирането на атаките.

В дефанзивен план Вуликич също беше надежден – спечели 8 от 11 единоборства (73%), включително 4 от 5 защитни дуела, и записа 8 пресечени подавания, което показва добро четене на играта. Той се включи и с 5 изчиствания, като често прекъсваше атаките на Локомотив преди да станат опасни. Средната дължина на подаванията му (18 метра) подсказва, че е играл важна роля в първата фаза на изграждането на атаките.

Като цяло представянето му се отличи с спокойствие с топка, висока точност и стабилност в защита, което дава надежда на феновете, че играчът може да се окаже добро попълнение за левскарите. Освен чисто статистически играчът дори отбеляза попадение, но то бе отменено заради засада. Също така създаде най-чистото положение за "сините" през първата част, след като намери на отлична позиция в наказателното поле Армстронг Око-Флекс, който обаче пропусна.

