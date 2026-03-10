Найденов коментира дузпата за Левски, нарече "син" бранител "бостънският удушвач"

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов също коментира дузпата, с която Левски надви снощи Локомотив (Пловдив) на "Герена". Бизнесменът публикува клип със ситуацията, довела до 11-метровия наказателен удар и написа: "Чистааааааааа!!!".

Илиян Филипов се подигра на Око-Флекс и дузпата

По-надолу Найденов традиционно се зае да отговаря на феновете, които започнаха да коментират на неговата "стена". Под снимка, на която бранителят на Левски Кристиан Димитров е хванал за гушата Андрей Киндрис от "смърфовете". "Това е Бостънският удушвач", коментира силният човек в ЦСКА 1948.