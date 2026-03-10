Популярни
Мартин Методиев: Всичко може да се случи

Утре, Бдин (Видин) приема Академик (Свищов) в полуфинал на Северозападна България от турнира за купата на Аматьорската футболна лига.

„Предимството ни е, че сме домакини. Срещу нас обаче е лидера в първенството. Двубоят е турнирен и трябва да завърши с победител. В такива мачове, пределната концентрация е много важен фактор, защото всяка грешка може да се окаже фатална. Всичко може да се случи. Имаме потенциал за краен успех. Дано да го демонстрираме“, коментира пред Sportal.bg Мартин Методиев, треньор на бдинци.

