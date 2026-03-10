Популярни
"Соколите" се готвят за трудни срещи

  • 10 март 2026 | 09:41
"Соколите" се готвят за трудни срещи

Отборът на Спартак Варна започна подготовка на клубната база на игрище „Локомотив“ за предстоящите две домакински срещи. Варненци са изправени пред сериозно изпитание срещу два от най-силните отбора в лигата, които се борят за челните места в първенството. В събота „соколите“ приемат ЦСКА 1948, а следващия четвъртък посрещат шампиона Лудогорец Разград. Офанзивният полузащитник Талисон Гонсалвеш няма да вземе участие в тези двубои, тъй като изтърпява наказание от три срещи. Първата от тях вече изтече в мача срещу Славия София.

Всяка точка от тези трудни срещи може да се окаже жизненоважна за „соколите“ в битката за оцеляване в Efbet Лига. Въпреки неприятната загуба от Славия, старши треньорът Гьоко Хаджиевски подчерта, че отборът трябва да се фокусира върху предстоящите домакинства и да покаже силен характер. Очаква се в предстоящия двубой титуляр да започне Георг Стояновски, който постепенно навлиза във форма след контузия. Именно северомакедонският нападател донесе драматичната победа над Монтана в последния домакински мач на варненци.

Пламен Трендафилов

