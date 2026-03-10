Популярни
Капитанът на ЦСКА 1948 не подписал вътрешния правилник и отпаднал от групата

  10 март 2026 | 09:12
  • 1234
  • 0

Изненадващо капитанът на ЦСКА 1948 Даниел Медина не бе в групата за последния мач в efbet Лига с Ботев Пловдив, завършил 0:0. Причината за това е отказът на боливиеца да подпише новия вътрешен правилник в клуба, пише "Мач Телеграф". До момента десният защитник бе един от най-твърдите титуляри при "червените" и никога не бе засегнат от постоянната ротация.

24-годишният Даниел Медина е част от националния отбор на Боливия, на който предстои баражи за класиране на Мондиал 2026. Първо срещу Суринам на 26 март в Мексико и при победа срещу Ирак на 31 март също в страната на ацтеките.

