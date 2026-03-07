Байерн ще бъде без Нойер за сблъсъците с Аталанта в ШЛ

Вратарят на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер е получил леко мускулно разкъсване в левия си прасец при снощната победа с 4:1 над Борусия (Мьонхенгладбах), обявиха от клуба.
Именно поради тази травма капитанът на тима беше заменен на почивката на мача, като на негово място влезе Йонас Урбиг. От германския шампион отказаха да посочат колко дълго ще продължи възстановяването на Нойер. Според “Билд” обаче това ще отнеме около две седмици. Това означава, че опитният страж ще пропусне гостуването на Аталанта в Шампионската лига във вторник, а най-вероятно ще отсъства и за реванша срещу бергамаските, който е седмица по-късно.
През този сезон 39-годишният Нойер има общо 29 мача, в които е запазил 10 сухи мрежи и е допуснал 27 гола.
Снимки: Gettyimages