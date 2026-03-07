Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Байерн ще бъде без Нойер за сблъсъците с Аталанта в ШЛ

Байерн ще бъде без Нойер за сблъсъците с Аталанта в ШЛ

  • 7 март 2026 | 15:55
  • 669
  • 0

Вратарят на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер е получил леко мускулно разкъсване в левия си прасец при снощната победа с 4:1 над Борусия (Мьонхенгладбах), обявиха от клуба.

Именно поради тази травма капитанът на тима беше заменен на почивката на мача, като на негово място влезе Йонас Урбиг. От германския шампион отказаха да посочат колко дълго ще продължи възстановяването на Нойер. Според “Билд” обаче това ще отнеме около две седмици. Това означава, че опитният страж ще пропусне гостуването на Аталанта в Шампионската лига във вторник, а най-вероятно ще отсъства и за реванша срещу бергамаските, който е седмица по-късно.

През този сезон 39-годишният Нойер има общо 29 мача, в които е запазил 10 сухи мрежи и е допуснал 27 гола.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Киву похвали Алегри и разкри за нов проблем в Интер преди дербито с Милан

Киву похвали Алегри и разкри за нов проблем в Интер преди дербито с Милан

  • 7 март 2026 | 16:57
  • 120
  • 0
Бивши национали на Испания евакуирани от Катар

Бивши национали на Испания евакуирани от Катар

  • 7 март 2026 | 16:42
  • 273
  • 0
Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

  • 7 март 2026 | 16:10
  • 8472
  • 7
Масчерано за визитата на Интер Маями при Тръмп: Казаха ни, че ще говорим само за футбол, но се оказа различно

Масчерано за визитата на Интер Маями при Тръмп: Казаха ни, че ще говорим само за футбол, но се оказа различно

  • 7 март 2026 | 15:32
  • 1224
  • 1
Алегри: Ще се изправим срещу най-силния отбор в първенството

Алегри: Ще се изправим срещу най-силния отбор в първенството

  • 7 март 2026 | 14:50
  • 2329
  • 0
Дербито Милан - Интер ще постави рекорд по приходи в Серия "А"

Дербито Милан - Интер ще постави рекорд по приходи в Серия "А"

  • 7 март 2026 | 11:00
  • 5221
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

  • 7 март 2026 | 16:49
  • 8269
  • 10
11-те на Ботев (Враца) и Арда

11-те на Ботев (Враца) и Арда

  • 7 март 2026 | 16:21
  • 2215
  • 0
Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

  • 7 март 2026 | 16:10
  • 8472
  • 7
Втора лига на живо: Янтра води на "шоколадите", Хебър изравни

Втора лига на живо: Янтра води на "шоколадите", Хебър изравни

  • 7 март 2026 | 17:00
  • 9990
  • 6
Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

  • 7 март 2026 | 08:25
  • 20085
  • 12
Клоп предупреди за Трент Александър-Арнолд

Клоп предупреди за Трент Александър-Арнолд

  • 7 март 2026 | 08:26
  • 25507
  • 12