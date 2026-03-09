Популярни
Късен гол от дузпа на Евертон Бала донесе радост феновете на Левски - на живо от стадион "Георги Аспарухов" след 1:0 над Локо Пловдив
Бразилски гранд се раздели с Креспо

  • 9 март 2026 | 20:06
  • 349
  • 0
Бразилски гранд се раздели с Креспо

От Сао Пауло официално обявиха освобождаването на наставника Ернан Креспо от поста му в клуба, като с него си тръгват и неговите асистенти. Смята се, че причините за раздялата между двете страни са разногласия относно планирането за тази година, както и неразбирателство между треньора и състава.

За аржентинския специалист това беше втори период начело на бразилския гранд, като той започна през миналото лято. Преди това Креспо беше начело на Сао Пауло от февруари до октомври 2021 година. По време на втория си престой в клуба бившият нападател записа 21 победи, 7 равенства и 18 загуби в общо 46 мача.

В бразилския елит Сао Пауло е на второ място с 10 точки след четири кръга, като също така отпадна в полуфиналния плейоф за титлата в щатското първенство Паулиста, губейки с 1:2 от станалия шампион Палмейрас.

Снимки: Gettyimages

